Формировать курортный сбор должен бизнес, а не туристы, заявил депутат

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Участвовать в формировании курортного сбора в РФ должны, по большей части, государство и бизнес, а не туристы, заявил журналистам зампред комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов.

Госдума 19 июля приняла закон о внедрении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора), пока в виде эксперимента, с 1 мая 2018 года в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Максимальная сумма сбора в первый год составит 50 рублей в сутки, далее 100 рублей, регионы имеют полномочия по установлению льготных категорий, снижению ставки, обнулению.

"С моей точки зрения, нужно откорректировать подход, чтобы в формировании этого сбора больше участвовали государство и бизнес, а не простые люди", — сказал он.

Он также сообщил, что внёс в законопроект около 20 поправок, которые не были учтены. "Я считаю, что над законом стоило ещё поработать. Но если партия (ЕР – ред.) приняла такое решение, я его поддерживаю. При этом, я считаю, что если в этой редакции возникнут сложности, мы в дальнейшем сможем или доработать, или предложить альтернативный законопроект", — добавил депутат.

Он отметил, что курортный сбор также может повлиять на снижение популярности отечественных курортов у россиян. "Уже сейчас, к сожалению, когда СМИ применяют некоторые другие формулировки, это не совсем положительно может сказаться, потому что, не вникая в детали, люди думают, что они поедут в Сочи, и с них будут собирать деньги. В информационном поле это может оказать воздействие", — сказал депутат, отметив, что негативно влияет на турпоток и плохая погода, и все факторы в комплексе.

"У меня такая информация из Сочи, что спад есть по сравнению с прошлым годом. Я не думаю, что это (информация о курортном сборе — ред.) сильно повлияло, но есть такая информация", — добавил Кривоносов.