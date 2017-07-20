Правозащитница Алексеева рассказала, чем угощала Путина на своем юбилее

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала, что была приятно поражена визитом Владимира Путина в день ее юбилея, угостила президента шампанским и вкусными пирожными-трубочками, которые глава государства взял "сухим пайком" в дорогу.

Перед вылетом в Йошкар-Олу Путин в четверг днем заехал к Алексеевой в ее квартиру на Старом Арбате и поздравил с 90-летием старейшую российскую правозащитницу.

"Приехал лично поздравить, я очень поражена и благодарна. Потому что когда я начинала этим заниматься, я думала о том, на сколько меня посадят: на семь лет по 70-й или на три года по 190-й статье. А что меня придет поздравлять президент, мне и в голову не приходило", — рассказала Алексеева РИА Новости.

Она отметила, что кроме букета и гравюры с видом Евпатории президент также преподнёс ей в подарок декоративную тарелку ручной работы с петербургского фарфорового завода с изображением ее альма-матер – МГУ им. Ломоносова. Правозащитница сообщила, что подарки будут украшать ее гостиную. А при выборе праздничного угощения выбор пал на шампанское и фрукты.

"Мы решили — шампанское и фрукты, и моя помощница испекла очень вкусные трубочки. Шампанское мы пригубили. Я говорю — вот, попробуйте, трубочки очень вкусные, Лена печёт. Он говорит: "А можно с собой взять?" Я говорю: "Можно". Ушёл и не взял, а потом через пять минут приехал какой-то человек, говорит — президент трубочки забыл. Я отдала", — отметила Алексеева.