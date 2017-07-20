Правозащитница Алексеева рассказала, чем угощала Путина на своем юбилее

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева рассказала, что была приятно поражена визитом Владимира Путина в день ее юбилея, угостила президента шампанским и вкусными пирожными-трубочками, которые глава государства взял "сухим пайком" в дорогу.
"Приехал лично поздравить, я очень поражена и благодарна. Потому что когда я начинала этим заниматься, я думала о том, на сколько меня посадят: на семь лет по 70-й или на три года по 190-й статье. А что меня придет поздравлять президент, мне и в голову не приходило", — рассказала Алексеева РИА Новости.
"Мы решили — шампанское и фрукты, и моя помощница испекла очень вкусные трубочки. Шампанское мы пригубили. Я говорю — вот, попробуйте, трубочки очень вкусные, Лена печёт. Он говорит: "А можно с собой взять?" Я говорю: "Можно". Ушёл и не взял, а потом через пять минут приехал какой-то человек, говорит — президент трубочки забыл. Я отдала", — отметила Алексеева.