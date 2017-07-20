Медведев попросил власти Карелии достроить перинатальный центр в срок

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев обратил внимание врио губернатора Карелии Артура Парфёнчикова на важность постройки перинатального центра в республике вовремя.

"Важно еще обратить внимание на социальные вопросы — это медицина, образование. Сейчас наша задача — это достройка перинатального центра, реконструкция республиканской больницы", — отметил Парфёнчиков на встрече с премьер-министром.

"В каком состоянии сейчас стройка?"- спросил премьер-министр.

"В целом мы успеваем. Мы работаем в графике. Самое главное — мы сейчас вместе с Ростехом провели процедуру закупки основного тяжелого медицинского оборудования, которое могло бы, конечно, задержать строительство. Но мы надеемся, что поставки будут вовремя, и где-то к 31 октября мы надеемся выйти на окончание строительства, на лицензирование. В этом году мы его точно запустим", — отметил врио губернатора Карелии.

Медведев подчеркнул, что "это очень важно для республики". "Прошу вас внимательно следить просто за тем, как идет стройка, потому что, действительно, важно ее завершить в этом году", — обратил внимание Медведев.

Врио губернатора Карелии подчеркнул, что власти региона обязательно завершат стройку в текущем году. "Здесь нет никаких сомнений", — сказал Парфёнчиков.