ПФР и РЖД вводят электронный документооборот по вопросам назначения пенсий

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пенсионный фонд России достиг договоренности с РЖД об обеспечении электронного информационного взаимодействия территориальных органов ПФР с архивами ОАО "РЖД" по направлению запросов пенсионно-социального характера в целях установления пенсий, сообщает пресс-служба ПФР.

"Пенсионный фонд России продолжает работу по организации межведомственного взаимодействия своих территориальных органов с социальными партнерами в электронной форме. Соглашение позволяет территориальным органам ПФР направлять электронные запросы о периодах работы, засчитываемых в страховой стаж, в том числе, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение, о заработке и другие запросы", — говорится в сообщении.

Как отметили в Пенсионном фонде, такое сотрудничество территориальных органов ПФР и архивов ОАО "РЖД" обеспечивает "полноту и достоверность сведений о пенсионных правах граждан выходящих на пенсию, избавляет их от необходимости самостоятельно собирать документы, сокращает сроки предоставления государственной услуги по установлению пенсии и, тем самым, совершенствует порядок пенсионного обслуживания граждан".

Ответы на запросы Пенсионный фонд будет получать в виде электронного документа или электронных образов ответов. Электронные запросы и ответы заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и юридически эквивалентны документам на бумажных носителях и не требуют дополнительного подтверждения, пояснили в ПФР.

В последнее время ПФР уделяет особое внимание развитию как электронного документооборота с госорганами, занимающимися вопросами социального обеспечения, так и расширению онлайн услуг непосредственно для граждан, в частности, через создаваемую Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО), напомнили в фонде.