В Кремле не знают о фильмах, откуда якобы были вырезаны сцены с Путиным

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Кремлю ничего не известно о голливудских фильмах, из которых якобы были вырезаны сцены с участием президента РФ Владимира Путина из-за боязни киностудий подвергнуться хакерским атакам со стороны России, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в четверг.

"Мы не знаем, что это за фильмы. Мы не знаем, кто их снимает, и о чем идет речь. Это не наша тема", — ответил Песков на вопрос о том, насколько обоснованы подобные опасения кинокомпаний.

Ранее издание The Hollywood Reporter сообщило, что две голливудские киностудии отказались от образа президента Владимира Путина сразу в двух фильмах о России — "Курск" и "Красный воробей" на фоне опасений подвергнуться DDOS-атаке, исходящей от так называемых русских хакеров.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.