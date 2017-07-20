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Общество

Социологи выяснили, какие памятники Сталину хотят видеть россияне

Сюжет:
"Общественные мнения" (172)
11:3820.07.2017
(обновлено: 11:40 20.07.2017)
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© РИА Новости / Евгений ХалдейПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин. Архивное фотоИосиф Виссарионович Сталин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Халдей
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почти две трети россиян заявили о целесообразности установления памятных знаков, прославляющих государственные успехи Иосифа Сталина; в то же время более половины считают, что в установлении досок и бюстов Сталина о его преступлениях, неудачах и нейтральных фактах нет нужды, гласят результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Первомайские шествие и митинг КПРФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Сталин недостаточно с нами: надо больше знать о репрессиях
Согласно опубликованным данным, 62% респондентов поддерживают идею размещения памятных знаков (досок, цитат, бюстов, картин) Сталина, противоположного мнения придерживаются 31% опрошенных. Обоснованием к размещению подобных знаков россияне считают то, что Сталин является частью истории, о которой должны знать дети (57%); благодаря Сталину мы победили в Великой Отечественной войне (18%); он сделал много хорошего для страны (9%), Сталин сделал страну великой (8%).

Говоря о необходимости размещения памятных знаков о преступлениях и неудачах Иосифа Сталина, 65% россиян считают, что они не нужны, а 28% заявили об обратном. Размещение подобных памятных знаков россияне объяснили тем, что люди должны знать всю правду, не только о достижениях (39%); это часть истории (35%); "на ошибках учатся" (16%).

© РИА НовостиПерейти в фотобанкИосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин
© РИА Новости
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Иосиф Виссарионович Сталин, Владимир Ильич Ленин

Как гласят данные ВЦИОМ, 59% опрошенных не видят нужды в размещении памятных знаков, сообщающих о нейтральных фактах о Сталине (что посетил, где выступал с речью и прочее"); хотели бы видеть подобные знаки 35% респондентов. Причиной размещения этих памятных знаков называлось то, что это наша история (50%), люди должны знать все о Сталине, чтобы делать выводы о его личности (22%); а также это может быть кому-то интересно, например, туристам (7%).

Михаил Федотов. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава СПЧ надеется, что МГЮА скоро демонтирует доску Сталину
Согласно приведенным данным, 44% опрошенных россиян положительно отнеслись к установлению у их дома памятного знака о Сталине; негативно к подобному отнеслись бы 24%; о своем нейтральном отношении заявили 28%.

Сообщается также, что компания "Медиалогия" проанализировала упоминаемость Иосифа Сталина в российских СМИ. За 5 лет о Сталине было более 300 тысяч сообщений. Основные пики сообщений приходятся на IV квартал 2016 года — в Сургуте демонтировали памятник Сталину, и министр образования Ольга Васильева назвала Сталина большим политиком с большим знаком минус. А также на II квартал 2017 года: СМИ сообщали, что Генри Резник покинул Московскую юридическую академию после установки мемориальной доски Сталину.

"Полученные данные – предсказуемы… Во-первых, негатив в отношении Сталина в последние годы устойчиво ослабевает, но это не сопровождается отрицанием его промахов и ошибок. Во-вторых, в обществе усиливается запрос на объективную оценку заслуг различных исторических деятелей. В-третьих, усиливается внимательное, уважительное отношение к истории страны. Все это определило тот факт, что большинство россиян не возражает против установки тех или иных памятных знаков, посвященных Сталину. Еще раз подчеркнем, что в данном случае речь не идет об идеализации прошлого, что также подтверждают другие наши исследования", — приводятся слова руководителя практики политанализа и консультирования ВЦИОМ Михаила Мамонова.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7-8 июля 2017 года среди 1200 респондентов старше 18 лет путем телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.

Иосиф Сталин. Архивное фото
© РИА Новости
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Минобороны рассекретило благодарственное письмо польского генерала Сталину
Ситуация с мемориальной доской Сталину в МГЮА привлекла внимание и вызвала широкий резонанс после того, как из вуза уволился адвокат Генри Резник. Ранее он пояснил РИА Новости, что причиной его ухода из академии стала именно установка в здании вуза мемориальной доски Сталину. В своем блоге на "Эхе Москвы" Резник отметил, что Сталин "похоронил право". МГЮА в свою очередь объяснила появление памятной доски Сталину действующим нормативным актом Совета министров РСФСР. Позднее появилась информация, что преподаватели Высшей школы экономики (ВШЭ) отказались от участия в мероприятиях МГЮА.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле нет официальной позиции в связи с увольнением адвоката Генри Резника из МГЮА после установки в вузе мемориальной доски Сталину. По его словам, "президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна, и, безусловно, здесь история должна восприниматься максимально адекватно". Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в свою очередь высказала мнение, что установленная в юридической академии мемориальная табличка с изображением Сталина уместна, "потому что напоминает будущим юристам, как важно уважать закон и не скатиться к репрессиям".

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Иосиф Сталин. Путь к власти. Видеохроники
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