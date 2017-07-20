Дума разрешила некоммерческий показ старых отечественных фильмов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который допускает некоммерческий показ отечественных фильмов, перешедших в общественное достояние, без прокатного удостоверения.

На сегодняшний день на территории РФ прокат или показ фильма без прокатного удостоверения не допускается. Законом установлены два исключения из данного правила: показ по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа; показ на проводимом на территории РФ международном кинофестивале фильма, ввезенного из-за рубежа для данного показа.

"Законопроектом предлагается разрешить осуществление некоммерческого показа музеями, выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками, архивами, научными организациями или образовательными организациями перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ, без прокатного удостоверения", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект разработан в целях создания условий для свободного и беспрепятственного доступа граждан к произведениям, являющимся кинематографическим наследием нашей страны, и позволит исключить излишние административные барьеры на пути к ознакомлению граждан России с отечественными фильмами.