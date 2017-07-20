США
20.0720 июля12:16МСК
USD59.24-0.13
EUR68.28-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Госдума приняла закон о создании наследственных фондов

11:3720.07.2017
(обновлено: 11:38 20.07.2017)
0662
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фотоЗдание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность создания в России специальных наследственных фондов, которые могут использоваться для передачи имущества по наследству по аналогии с западноевропейскими фондами.

Составление завещания. Архивное фото
© Fotolia / Iurii Sokolov
Наследственные фонды по аналогии с западноевропейскими появятся в РФ
Как сообщил автор законопроекта — председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, проект расширяет возможности граждан по вопросу распоряжения их имуществом после смерти. В частности, предусматривается введение новой для российского права конструкции — наследственного фонда. "В настоящее время такая конструкция в том или ином виде присутствует в праве многих государств", — отметил Крашенинников.

Законопроектом предусматривается, что наследственный фонд будет создаваться и действовать после смерти гражданина-наследодателя. Решение о его учреждении оформляется гражданином при составлении завещания. Такое решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении устава фонда и условий управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству.

Как пояснил депутат, после смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, направляет в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного фонда и прикладывает к заявлению решение наследодателя об учреждении фонда. Нотариус обязан направить такое заявление в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня открытия наследственного дела, добавил Крашенинников.

Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями или наряду с наследниками по закону. "Такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, которые смогут предъявить свои требования по долгам наследодателя ко всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд", — добавил Крашенинников.

Кроме того, законопроект защищает права несовершеннолетних детей наследодателя и иных наследников, имеющих право на обязательную долю (имущество, выдаваемое им вне зависимости от завещания).

"Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями, которые определены при составлении завещания. Условия управления фондом не могут быть изменены после смерти гражданина, являвшегося учредителем фонда", — пояснил Крашенинников.

Имущество фонда может пополняться в ходе осуществления фондом своей деятельности, а также за счет доходов от управления имуществом фонда. "Из имущества, переданного фонду, или из доходов от управления имуществом фонда будут производиться выдачи указанным в завещании лицам. Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся наследниками умершего. Проект допускает возможность выплаты доходов или иных денежных сумм (например, грантов) тем гражданам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда", — отметил депутат.

По его словам, это позволит реализовать волю умершего, например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов.

По мнению Крашенинникова, наследственные фонды — это важный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса. Он считает, что такие фонды будут востребованы предпринимательским сообществом.

Кроме того, Крашенинников отметил, что введение такого института в российском праве может быть, в том числе, антиофшорной мерой. "Ведь в настоящее время возможность учреждать наследственные фонды или трасты есть во многих странах мира, и зачастую российские предприниматели вынуждены переводить свой бизнес в офшорные зоны, чтобы учредить такой траст или фонд для решения вопросов по распоряжению активами после смерти", — сказал Крашенинников.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2018 года.

Наиболее известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии. Другой пример — фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна Bosch, финансируемый за счет дивидендов от акций концерна, и предоставляющий гранты в образовании, медицине, культуре, говорится в сообщении комитета ГД по законодательству.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена