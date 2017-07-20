Госдума приняла закон о создании наследственных фондов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении законопроект, предусматривающий возможность создания в России специальных наследственных фондов, которые могут использоваться для передачи имущества по наследству по аналогии с западноевропейскими фондами.

Как сообщил автор законопроекта — председатель комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, проект расширяет возможности граждан по вопросу распоряжения их имуществом после смерти. В частности, предусматривается введение новой для российского права конструкции — наследственного фонда. "В настоящее время такая конструкция в том или ином виде присутствует в праве многих государств", — отметил Крашенинников.

Законопроектом предусматривается, что наследственный фонд будет создаваться и действовать после смерти гражданина-наследодателя. Решение о его учреждении оформляется гражданином при составлении завещания. Такое решение должно содержать сведения об учреждении наследственного фонда, об утверждении устава фонда и условий управления фондом, о порядке, размере, способах и сроках образования имущества наследственного фонда, а также о лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке определения таких лиц, сообщил глава комитета Госдумы по законодательству.

Как пояснил депутат, после смерти гражданина нотариус, ведущий наследственное дело, направляет в уполномоченный государственный орган заявление о государственной регистрации наследственного фонда и прикладывает к заявлению решение наследодателя об учреждении фонда. Нотариус обязан направить такое заявление в уполномоченный орган не позднее 3 рабочих дней со дня открытия наследственного дела, добавил Крашенинников.

Наследственный фонд становится одним из наследников наряду с указанными в завещании гражданами или организациями или наряду с наследниками по закону. "Такое правило обеспечивает защиту интересов кредиторов умершего, которые смогут предъявить свои требования по долгам наследодателя ко всем принявшим наследство наследникам, включая наследственный фонд", — добавил Крашенинников.

Кроме того, законопроект защищает права несовершеннолетних детей наследодателя и иных наследников, имеющих право на обязательную долю (имущество, выдаваемое им вне зависимости от завещания).

"Управление фондом должно осуществляться бессрочно или в течение определенного срока в соответствии с условиями, которые определены при составлении завещания. Условия управления фондом не могут быть изменены после смерти гражданина, являвшегося учредителем фонда", — пояснил Крашенинников.

Имущество фонда может пополняться в ходе осуществления фондом своей деятельности, а также за счет доходов от управления имуществом фонда. "Из имущества, переданного фонду, или из доходов от управления имуществом фонда будут производиться выдачи указанным в завещании лицам. Это могут быть члены семьи наследодателя, различные организации или граждане, не являющиеся наследниками умершего. Проект допускает возможность выплаты доходов или иных денежных сумм (например, грантов) тем гражданам, которые будут определяться попечительским или иным советом фонда", — отметил депутат.

По его словам, это позволит реализовать волю умершего, например, по поддержке одаренных детей, выдающихся ученых, спортсменов.

По мнению Крашенинникова, наследственные фонды — это важный инструмент для наследования, сохранения и развития бизнеса. Он считает, что такие фонды будут востребованы предпринимательским сообществом.

Кроме того, Крашенинников отметил, что введение такого института в российском праве может быть, в том числе, антиофшорной мерой. "Ведь в настоящее время возможность учреждать наследственные фонды или трасты есть во многих странах мира, и зачастую российские предприниматели вынуждены переводить свой бизнес в офшорные зоны, чтобы учредить такой траст или фонд для решения вопросов по распоряжению активами после смерти", — сказал Крашенинников.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2018 года.

Наиболее известным примером наследственных фондов за рубежом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются знаменитые нобелевские премии. Другой пример — фонд Роберта Боша, созданный основателем немецкого концерна Bosch, финансируемый за счет дивидендов от акций концерна, и предоставляющий гранты в образовании, медицине, культуре, говорится в сообщении комитета ГД по законодательству.