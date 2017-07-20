МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа при покупке невозвратных билетов.
При этом владельцы возвратных билетов смогут бесплатно провезти минимум 10 килограмм багажа. Доплатить придется только если вес клади превысит установленные нормы.
В документе также уточняется, что перевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.
Закон вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.