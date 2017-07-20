МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон, разрешающий авиакомпаниям взимать плату за провоз багажа при покупке невозвратных билетов.

"Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при сдаче им багажа также провоз этого багажа", — гласит текст закона.

При этом владельцы возвратных билетов смогут бесплатно провезти минимум 10 килограмм багажа. Доплатить придется только если вес клади превысит установленные нормы.

В документе также уточняется, что перевозчик обязан информировать пассажира самолета об условиях провоза багажа и ручной клади до покупки авиабилета.

Закон вступает в силу через 60 дней после дня его официального опубликования.