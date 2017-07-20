Лавров оценил идею создания международной ассоциации молодых дипломатов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров встретился с участниками IV Форума молодых дипломатов в Москве и рассказал об инициативе создания в рамках форума международной ассоциации.
"Родившаяся в рамках этого форума идея создать международную ассоциацию молодых дипломатов и провести первый международный форум молодых сотрудников внешнеполитических ведомств в привязке к предстоящему в октябре всемирному фестивалю молодежи и студентов в Сочи, по-моему, это очень интересная задумка. Все, что от нас требуется, логистически, организационно, мы, конечно, сделаем", — сказал Лавров на встрече.
"Предпринимаются усилия по созданию международной ассоциации, выбирается формат ее функционирования, ее компетенции и, соответственно, уставные документы. И вот мы сейчас думаем с нашими иностранными коллегами, как лучше ее запускать, поскольку это общая инициатива", — сказал Колпаков.
Он пожелал молодым дипломатам успешной дискуссии и успехов в работе в своих ведомствах.
Основная тема форума в этом году — "Информационные технологии в современной дипломатии". Участники обсудят вопросы применения информационных технологий, обеспечения кибербезопасности в дипломатической деятельности, текущие международные проблемы, обменяются мнениями относительно путей их решения. По итогам форума планируется принятие итоговой декларации.