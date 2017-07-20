В регулировании интернета должен быть минимализм, считает Волин

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. В интернет-отрасли необходимо перейти от детального регулирования к рамочному: законов должно быть меньше, но они должны шире охватывать сферу регулирования, заявил в интервью РИА Новости замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.

"Скорость государственного регулирования отстает от скорости научно-технологического прогресса. У нас достаточно архаичный подход к нормативной базе. При такой скорости развития цифровой экономики мы должны перейти от детального к рамочному регулированию. Тогда есть хоть какой-то шанс описать общие правила игры на поляне", — сказал Волин.

Замминистра пояснил, что не нужно пытаться создавать отдельное регулирование для каждого конкретного направления – агрегаторов, мессенджеров и т.д. "Нужно задать общие правила, которые распространяются на все виды деятельности в интернете. Мы же не прописываем правила дорожного движения отдельно на проспекте, отдельно в переулке, отдельно в лесу!", — говорит он.

"Мы никак не можем перейти к принципу нормотворчества минимализма. Наша точка зрения: законов и правил должно быть меньше, но они должны шире охватывать предмет регулирования. Свести дело к десяти заповедям было бы, конечно, идеально, но трудновато. Золотая середина находится где-то между огромным количеством законов и десятью заповедями", — добавил Волин.

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