Госдума ограничила предельный возраст главврачей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст — 65 лет — для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.
Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.
Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.
Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.