Госдума ограничила предельный возраст главврачей

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, предлагающий установить предельный возраст — 65 лет — для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей государственных и муниципальных медицинских организаций.

"Законопроектом предлагается установить предельный возраст для замещения должностей руководителей и замруководителей государственных или муниципальных медицинских организаций. Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ним трудовых договоров", — говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что лица, занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Срок пребывания в должности руководителя государственной или муниципальной медицинской организации может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников организации.

Закон вступает в силу с 1 октября 2017 года.