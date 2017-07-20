В Госдуму внесут проект закона о бесплатной аренде земли под хосписы

МОСКВА, 20 июл – РИА Новости. Депутаты от "Единой России" Айрат Фаррахов и Ильдар Гильмутдинов в четверг внесут в Госдуму законопроект, предлагающий выделять бесплатно в длительную аренду землю для НКО, которые оказывают паллиативную помощь, сообщил РИА Новости Фаррахов.

Он отметил, что авторы сегодня получили положительное заключение экспертной комиссии на данный законопроект.

"Основная концепция законопроекта – это предоставить бесплатно в длительную аренду землю для тех НКО и фондов, которые хотели бы заниматься предоставлением хосписной и паллиативной помощи. Планируем внести уже сейчас, сегодня", — сказал Фаррахов.

По его словам, на сегодняшний день в РФ данный вид помощи развит, но крайне недостаточно с учетом существенного роста онкологических заболеваний, существенного роста стареющего населения, повышений современных методов обезболивания и лечения.

"На наш взгляд количество организаций, которые предоставляют данный вид помощи, должно быть значительно выше. Мы предлагаем объединить усилия государства и тех, кто желает это делать", — заключил парламентарий.