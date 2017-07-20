Госдума приняла закон о садоводческих и огороднических товариществах

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем, окончательном чтении закон, регулирующий деятельность садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ и упраздняющий дачные товарищества.

Сейчас в России существуют три формы некоммерческих товариществ в этой сфере.

Согласно новому закону, дачное хозяйство как вид деятельности упраздняется, а для его ведения и ведения садоводства будет использоваться садоводческое товарищество. Огородническое товарищество предполагается использовать для огородничества.

Ранее замглавы Минэкономразвития, руководитель Росреестра Виктория Абрамченко уточнила, что упразднение дачного хозяйства как вида деятельности не исключает возможности построить на участке жилой дом. Она добавила, что жилой дом можно будет строить на садовых участках.

Замминистра сообщила, что в окончательной редакции закона отказались от отсекательного срока перерегистрации и приведения в соответствие с Гражданским кодексом учредительных документов. "Сейчас… от такого отсекательного срока мы отказались. И теперь формулировка: что необходимо приводить учредительные документы в соответствие, но при первом изменении", — рассказала Абрамченко.

Закон также предусматривает дополнительные цели создания таких организаций, например, обеспечение осваиваемых товариществами участков коммунальной и дорожной инфраструктурой, комплексное благоустройство территории, представление интересов членов товарищества в отношениях с третьими лицами.

Для устранения конфликтов вводятся общие принципы расчета взносов в товариществах, цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы. Кроме того, предусматривается создание в товариществах органов управления и определяются правовые отношения, связанные с оборотом имущества общего пользования товарищества. Закон также устанавливает единый порядок предоставления государственной или муниципальной земли в пользование.

Кроме того, Абрамченко отметила, что в законе определены полномочия лиц, которые ведут садовничество и огородничество без членства в конкретном некоммерческом объединении.

Замглавы Минэкономразвития обратила внимание, что в документе проработаны нормы о государственной поддержке. По ее словам, предусмотрены положения о возможности передачи в собственность субъекта РФ или муниципалитета дороги, линии электропередачи и иной инженерии, если граждане не в состоянии содержать их на должном уровне.

Документ вводит в закон "О недрах" статью, в которой закреплены нормы добычи подземных вод садоводческими и огородническими некоммерческими хозяйствами. Уточняется, что такие некоммерческие организации вправе осуществлять такую добычу для целей хозяйственно-бытового водоснабжения до 1 января 2020 года без получения лицензии на пользование недрами.