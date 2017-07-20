Дочь погибшей в Таиланде россиянки вылетела на Родину

БАНГКОК, 20 июл – РИА Новости. Четырнадцатилетняя дочь россиянки Полины Тарасовой, погибшей в среду в результате падения с крыши гостиницы на таиландском острове Пхукет, вылетела из Таиланда на родину, сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства России в Бангкоке Владимир Соснов.

"Девочка отправилась на родину регулярным рейсом "Аэрофлота" около часа назад", — сообщил агентству дипломат.

"Нам удалось быстро договориться и со страховой компанией, и с туроператором, и с отцом девочки, который находится в России. Тот факт, что ей уже исполнилось 14 лет, тоже оказался важен: именно с этого возраста подростки могут летать на рейсах Аэрофлота без сопровождения взрослых", — рассказал консул.

Он добавил, что следствие по факту гибели Полины Тарасовой пока продолжается.

"Как только следствие будет закончено, посольство вместе с родными погибшей начнет процедуру оформления документов, необходимых для репатриации тела", — сообщил Соснов.