Госдума приняла постановление об учреждении СМИ "Парламентское телевидение"

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Госдума в четверг на дополнительном пленарном заседании приняла постановление об учреждении государственного федерального СМИ "Парламентское телевидение Госдумы Федерального Собрания РФ".

"В целях обеспечения всестороннего информирования граждан РФ о деятельности Госдумы… (ГД постановляет) учредить государственное федеральное средство массовой информации "Парламентское телевидение Государственной Думы Федерального Собрания РФ", — говорится в тексте принятого постановления.

Ранее глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова сообщила журналистам, что Госдума планирует создать автономную некоммерческую организацию (АНО) "Парламентское телевидение". Со слов депутата, нижняя палата парламента хотела бы видеть полноценное информирование о деятельности Госдумы с элементами обратной связи, а также с использованием различных видеоформатов. Однако для реализации этих и других задач нужно, чтобы журналисты были "более независимыми".

Ожидается, что работа обновленного "Парламентского телевидения" стартует в начале 2018 года. Кто станет главным реактором телеканала, пока остается неизвестным. Финансирование СМИ планируется осуществлять за счет субсидий от Госдумы, однако Савастьянова не исключила и другие источники.