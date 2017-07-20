Эксперты в День торта рассказали, как не навредить себе любимыми десертами

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почему поедание сладких тортов вызывает привыкание, можно ли есть такие десерты каждый день и как уменьшить их вредное влияние на организм, рассказали РИА Новости эксперты в Международный день торта.
Почему не стоит увлекаться тортами
Как рассказал РИА Новости психолог Михаил Хорс, сладкие торты могут вызывать привыкание из-за большого количества сахара в них.
"Сахар стимулирует выработку нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Это нейромедиаторы, отвечающие за приятные состояния, за хорошее настроение. И действительно, если съесть что-то с содержанием сахара, то происходит всплеск выработки этих нейромедиаторов", — сказал Хорс.
Он отметил, что люди и так потребляют много сахара, который содержится, в том числе, и ряде несладких продуктов, например, хлебе или колбасе.
"Мы потребляем сахар… и заставляем свой мозг все время вырабатывать чуть больше этих нейромедиаторов, чем в обычной нормальной жизни. Если мы пытаемся после этого жить без сахара, то мозг и железы, отвечающие за выработку этих нейромедиаторов, начинают их вырабатывать только при (возобновлении) потребления сахара. Это называется привыкание к сахару", — отметил психолог.
Как бороться с привычкой
"Человек, который пытается снизить потребление сахара, начинает чувствовать себя несчастным, потому что мозг уже настроен на то количество, к которому он привык. Когда человек все-таки съедает конфетку, его настроение опять повышается, и он начинает думать, что сладкое – это единственный способ поднять себе настроение… Надо понимать, что любые негативные переживания возникают не из-за ситуации, в которую человек попал, а из-за его отношения к этой ситуации", — напомнил Хорс.
Именно поэтому, отметил психолог, при возникновении проблемы, нужно работать с ее причиной, а не следствием.
Как часто можно есть торты
Как отметила врач-диетолог Клиники института питания РАМН Елена Чедия, торты – это пища, богатая углеводами, которые участвуют во многих обменных процессах в организме, выполняют белоксберегающие функции.
В то же время, по ее словам, углеводы лучше употреблять в натуральном виде – овощи, фрукты, ягоды.
"Торт – это лакомство, а не еда, и каждый день есть торты не рекомендуется никому, ни здоровому, ни тем более больному… Надо себе устраивать праздники. Если вы сегодня съели торт, то в чем-то другом себя надо ограничить", — добавила диетолог.
Как уменьшить вред от сладкого
Самый простой способ снизить нагрузку от сладких тортов на организм – использовать сахарозаменитель вместо сахара. Но и тут есть свои опасности, отмечает Елена Чедия.
"Если мы следим за весом, то мы стараемся ограничить углеводы, тогда для сладкого вкуса необязательно использовать сахар, можно использовать разные сахарозаменители.
По словам диетолога, помимо сладкого вкуса и невысокой калорийности стевиозид также отличается тем, что нормализует артериальное давление, понижает уровень сахара в крови, то есть нормализует углеводный обмен. Можно использовать и другие сахарозаменители, но в любом случае, лучше сначала посоветоваться с врачом.
"Например, фруктоза – распространенный сахарозаменитель, а при ожирении она не годится, потому что значительно легче переходит в жир, чем сахар. Поэтому если из двух зол выбирать, то лучше сахар, чем фруктоза. Также при сахарном диабете не очень рекомендуется фруктоза. А вообще это очень хороший продукт для здорового человека, в два раза слаще сахара, меньше инсулина требует для усвоения, но все-таки нужно посоветоваться с врачом, если хотите что-то изменить в своем питании, увеличить, уменьшить, заменить одно на другое. Врач всегда порекомендует, предложит провести обследования, после чего скажет, что лучше", — добавила врач.