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Общество

Эксперты в День торта рассказали, как не навредить себе любимыми десертами

10:1020.07.2017
(обновлено: 10:15 20.07.2017)
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© Flickr / calgaryreviewsТорт. Архивное фотоТорт. Архивное фото
© Flickr / calgaryreviews

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Почему поедание сладких тортов вызывает привыкание, можно ли есть такие десерты каждый день и как уменьшить их вредное влияние на организм, рассказали РИА Новости эксперты в Международный день торта.

Девушка с пирожным
© Fotolia / RG.
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20 июля отмечают Международный День Торта (International Cake Day), посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом "I cake you". У истоков праздника стоял "Миланский Клуб" Королевства Любви – сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. Это сообщество в 2009 году начало традицию создания совместных "музыкальных" тортиков, которая затем была поддержана и другими странами.

Почему не стоит увлекаться тортами

Как рассказал РИА Новости психолог Михаил Хорс, сладкие торты могут вызывать привыкание из-за большого количества сахара в них.

"Сахар стимулирует выработку нейромедиаторов, таких как дофамин и серотонин. Это нейромедиаторы, отвечающие за приятные состояния, за хорошее настроение. И действительно, если съесть что-то с содержанием сахара, то происходит всплеск выработки этих нейромедиаторов", — сказал Хорс.

Он отметил, что люди и так потребляют много сахара, который содержится, в том числе, и ряде несладких продуктов, например, хлебе или колбасе.

"Мы потребляем сахар… и заставляем свой мозг все время вырабатывать чуть больше этих нейромедиаторов, чем в обычной нормальной жизни. Если мы пытаемся после этого жить без сахара, то мозг и железы, отвечающие за выработку этих нейромедиаторов, начинают их вырабатывать только при (возобновлении) потребления сахара. Это называется привыкание к сахару", — отметил психолог.

© Фото : Дмитрий Ухов и Александр КолпаковМолочный бисквит с соусом из клубники и ревеня
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков
Молочный бисквит с соусом из клубники и ревеня

Как бороться с привычкой

Церемония построения песочной мандалы
© РИА Новости / Сергей Венявский
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По словам Михаила Хорса, важно понимать, что еда, в том числе и столь любимые многими торты, не могут решить возникающие в жизни проблемы.

"Человек, который пытается снизить потребление сахара, начинает чувствовать себя несчастным, потому что мозг уже настроен на то количество, к которому он привык. Когда человек все-таки съедает конфетку, его настроение опять повышается, и он начинает думать, что сладкое – это единственный способ поднять себе настроение… Надо понимать, что любые негативные переживания возникают не из-за ситуации, в которую человек попал, а из-за его отношения к этой ситуации", — напомнил Хорс.

Именно поэтому, отметил психолог, при возникновении проблемы, нужно работать с ее причиной, а не следствием.

Как часто можно есть торты

Как отметила врач-диетолог Клиники института питания РАМН Елена Чедия, торты – это пища, богатая углеводами, которые участвуют во многих обменных процессах в организме, выполняют белоксберегающие функции.

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AFP 2017 / Yoshikazu Tsuno
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"Если мы говорим о рациональном питании, о здоровом человеке, то конечно углеводы нужны. 400 граммов углеводов в рациональном питании человек должен в день употреблять. Если человек здоров, то он может себе позволить сладкое каждый день, но немного – 50 граммов, например, сахара или аналогов. А если у человека избыточный вес, или нарушены обменные процессы, сахарный диабет, тогда углеводы надо сокращать. В некоторых случаях вообще от легкоусвояемых углеводов отказываются, например, при сахарном диабете второго типа", — сказала Чедия.

© РИА Новости / Павел КомаровПирожное
© РИА Новости / Павел Комаров
Пирожное

В то же время, по ее словам, углеводы лучше употреблять в натуральном виде – овощи, фрукты, ягоды.

"Торт – это лакомство, а не еда, и каждый день есть торты не рекомендуется никому, ни здоровому, ни тем более больному… Надо себе устраивать праздники. Если вы сегодня съели торт, то в чем-то другом себя надо ограничить", — добавила диетолог.

Как уменьшить вред от сладкого

Самый простой способ снизить нагрузку от сладких тортов на организм – использовать сахарозаменитель вместо сахара. Но и тут есть свои опасности, отмечает Елена Чедия.

"Если мы следим за весом, то мы стараемся ограничить углеводы, тогда для сладкого вкуса необязательно использовать сахар, можно использовать разные сахарозаменители.

Девушка с пирожным
© Fotolia / RG.
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"Есть такие, которые полезны, например, на основе стевии – стевиозид. Он значительно слаще сахара, листики свежие в 13 раз слаще сахара, их можно выращивать, а приготовленный из стевии порошок в 200 раз слаще сахара", — отметила Чедия.

По словам диетолога, помимо сладкого вкуса и невысокой калорийности стевиозид также отличается тем, что нормализует артериальное давление, понижает уровень сахара в крови, то есть нормализует углеводный обмен. Можно использовать и другие сахарозаменители, но в любом случае, лучше сначала посоветоваться с врачом.

"Например, фруктоза – распространенный сахарозаменитель, а при ожирении она не годится, потому что значительно легче переходит в жир, чем сахар. Поэтому если из двух зол выбирать, то лучше сахар, чем фруктоза. Также при сахарном диабете не очень рекомендуется фруктоза. А вообще это очень хороший продукт для здорового человека, в два раза слаще сахара, меньше инсулина требует для усвоения, но все-таки нужно посоветоваться с врачом, если хотите что-то изменить в своем питании, увеличить, уменьшить, заменить одно на другое. Врач всегда порекомендует, предложит провести обследования, после чего скажет, что лучше", — добавила врач.

© Fotolia / foto360Десерт
© Fotolia / foto360
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