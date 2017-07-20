Минкомсвязи предложили использовать блокчейн в надзорной деятельности

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Министр по вопросам открытого правительства Михаил Абызов предложил Минэкономразвития и Минкомсвязи использовать технологию блокчейн при реформировании контрольно-надзорной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства в четверг.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация о транзакциях популярной в мире криптовалюты биткоин.

Предложение было выдвинуто в ходе закрытого заседания правительственной подкомиссии по совершенствованию контрольных функций федеральных органов исполнительной власти. По словам министра, апробировать новую технологию можно на пилотных ведомствах или отдельных видах госконтроля.

"Блокчейн в реформе контроля и надзора – это хорошее направление. Там есть набор типовых решений, который позволяет применить инструменты систематизации как требований по видам надзора, так и требований, предъявляемых группе или конкретному субъекту. Опыта внедрения этих инструментов в госуправлении у нас нет. Но никто не мешает нам этот передовой опыт реализовать. Давайте посмотрим, в каких ведомствах или направлениях контроля и надзора можно этот проект в пилотном режиме реализовать", — приводит пресс-служба слова министра.

По мнению Абызова, блокчейн был бы полезен на таких направлениях реформы госконтроля, как внедрение чек-листов и кодификация требований к бизнесу.

Абызов также призвал создавать клиентоориентированные электронные сервисы для бизнеса. Эталонные сервисы с применением информационных технологий он предложил развивать в системе МЧС: к примеру, "личные кабинеты", электронные чек-листы, видеопрезентации и обучающие ролики. Еще одно важное направление работы в рамках реформы – создание библиотеки знаний о применении риск-ориентированного подхода в контрольно-надзорной деятельности.

"Это очень значимый пункт нашей "дорожной карты". У нас три направления работы. Это риск-ориентированный подход с точки зрения категорирования объектов, риск-ориентированный подход в части категорирования требований, чего я пока не видел ни в одном ведомстве. Третье – учёт рисков при реагировании на различные надзорные события, например на обращение о проведении внеплановой проверки. Нам нужна библиотека знаний. Давайте определим срок, я думаю, начало марта, когда мы должны эту библиотеку знаний по риск-ориентированному подходу в электронном и информативном виде дать рынку, бизнесу. Мы должны дать бизнесу электронные форматы практик риск-ориентированного подхода", — сказал министр.