В ГД внесли законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Соответствующие поправки предлагается внести в 205.1 статью УК РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект направлен на усиление борьбы с вербовкой или иным вовлечением лиц в организацию и финансирование преступлений террористического характера, экстремистскую и террористическую деятельность в целом.

"Необходимость реализации законодательной инициативы обусловлена тем, что терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями", — отмечает автор инициативы в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.

На этом фоне представляются чрезвычайно опасными призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное их оправдание, подчеркивает депутат.

"Недопустимым является то, что ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более одной тысячи человек. На эти цели тратятся огромные средства. За каждого привлеченного в ряды террористов вербовщик получает "комиссионные". Их сумма колеблется в зависимости от "ценности" завербованного", — говорится в пояснительных документах.

Предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), частями третьей и четвертой статьи 206 (захват заложника), частью четвертой статьи 211 (угон воздушного судна, сопряжённый с совершением теракта) УК РФ, а также подготовку, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений или руководство его совершением, а равно финансирование или терроризма по части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.