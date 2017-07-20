В ГД внесли законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев внес в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов — вплоть до пожизненного лишения свободы.
Соответствующие поправки предлагается внести в 205.1 статью УК РФ.
"Необходимость реализации законодательной инициативы обусловлена тем, что терроризм превратился в весьма прибыльный бизнес глобального масштаба с развитым "рынком труда" и приложения капиталов, со своими правилами и моралью, не совместимыми ни с какими общечеловеческими и демократическими ценностями", — отмечает автор инициативы в пояснительной записке, которая есть в распоряжении РИА Новости.
На этом фоне представляются чрезвычайно опасными призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное их оправдание, подчеркивает депутат.
Предлагается квалифицировать организацию совершения хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями 205 (теракт), 205.3 (прохождение обучения в целях террористической деятельности), 205.4 (организация террористического сообщества и участия в нем), 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в ней), частями третьей и четвертой статьи 206 (захват заложника), частью четвертой статьи 211 (угон воздушного судна, сопряжённый с совершением теракта) УК РФ, а также подготовку, склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из указанных преступлений или руководство его совершением, а равно финансирование или терроризма по части 4 статьи 205.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.