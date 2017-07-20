МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Минобрнауки РФ готовит пилотный проект по проведению в школах уроков современной истории России, посвященных государственной политике последних трех лет: школьникам расскажут о воссоединении Крыма с РФ, западных санкциях и ответных мерах, сообщает в четверг газета "Известия".

Как рассказали изданию в ведомстве, "существующая школьная программа по истории России не охватывает значительную часть событий, произошедших за последние годы". В министерстве хотят, чтобы у школьников сформировалась "целостная картина". В связи с этим, Минобрнауки подготовит методические рекомендации для учителей, которые позволят дать школьникам достоверную информацию.

"Сегодня у большой доли педагогов общеобразовательных организаций отсутствует достаточная компетенция, позволяющая выявлять из потока информации достоверные факты и события, правильно доносить их до учащихся. Для устранения дефицита знаний современной истории России у школьников была выдвинута инициатива пилотного проекта "Урок современной истории России". Их начнут проводить не реже одного раза в месяц в нескольких регионах РФ (их перечень уточняется). Цель — донести до учащихся достоверную информацию о событиях, пока не описанных в учебниках", — приводит издание комментарий ведомства.

В декабре президент РФ Владимир Путин заявлял, что уроки истории нужны, прежде всего, для "примирения, укрепления общественного, политического, гражданского согласия, которого стране удалось достичь".

Отношения РФ и ЕС ухудшились из-за ситуации на Украине. Страны Запада ввели ряд санкций в отношении России, Москва приняла ответные меры. При этом Москва неоднократно отвергала обвинения западных стран во вмешательстве в дела Украины, заявляя, что не является стороной внутриукраинского конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию. Россия также не раз заявляла, что разговаривать с Москвой на языке санкций контрпродуктивно.

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