Росстат сообщил о росте естественной убыли населения России в 2017 году

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. С января по май 2017 года в России зафиксировано значительное превышение смертности над рождаемостью, сообщается в документе, опубликованном на сайте Росстата.

На 1 июня численность населения страны составила 146,8 миллиона человек, что на 31,1 тысячу человек (на 0,02%) ниже, чем в начале года. Причиной этого стал рост естественной убыли населения, отмечают статистики. Вместе с тем, потери в численности оказались на 72,2% компенсированы миграционным приростом.

За период с января по май 2017 года число умерших россиян в целом превысило число родившихся в 1,2 раза, причем в 28 субъектах Российской Федерации данное превышение составляло от 1,5 до 2 раз. В 21 субъекте был зафиксирован естественный прирост населения. За аналогичный период прошлого года превышение рождаемости над смертностью отмечалось в 33 субъектах России, напоминает Росстат.

Всего за первые пять месяцев текущего года скончались 791 тысяча жителей страны, 679,2 тысячи новых россиян появились на свет. В 2016 году эти цифры составляли 804,1 и 762,5 тысячи человек соответственно. По сравнению с аналогичными данными прошлого года специалисты отметили снижение рождаемости в 84 субъектах, а смертности — в 63 субъектах РФ.