В ОП предложили в счет долгов продавать квартиры тех, кто не платит за ЖКХ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Действенным стимулом в борьбе с потребителями, не оплачивающими коммунальные услуги, могла бы стать возможность продажи квартиры за долги, полагает первый зампредседателя Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева.

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"Серьезным стимулом в борьбе с неплательщиками могла бы стать продажа квартиры за долги. Однако против такой меры решительно возражают различные "защитники народа". А расплачиваются за популистские решения добросовестные плательщики, поскольку в конечном итоге накопившиеся долги распределяются между ними, увеличивая и без того тяжелое бремя коммунальных платежей", — отмечает эксперт.

В рамках действующего законодательства, несмотря на усиление мер платежной дисциплины с потребителей-должников непросто взыскать долги, даже в том случае, если суд признал существующую задолженность. Службы судебных приставов такие решения, "как правило, отрабатывают вяло – долги копеечные, возни много", — констатирует Разворотнева.

Коммунальные организации могут за долги отключить свет, и, теоретически, канализацию. Прочие ресурсы являются неотключаемыми. При этом бедные люди, как правило, самые добросовестные плательщики – ведь при наличии долга невозможно получить субсидию на оплату ЖКУ.

"Самые распространенные типы неплательщиков – это либо асоциальные элементы, либо владельцы инвестиционного жилья, граждане, имеющие экономическое или юридическое образование, с положением в обществе, хорошо понимающие, что долги их при нынешнем законодательстве никто платить не заставит", — отмечает Разворотнева.