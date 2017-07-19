МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Действенным стимулом в борьбе с потребителями, не оплачивающими коммунальные услуги, могла бы стать возможность продажи квартиры за долги, полагает первый зампредседателя Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева.
70.3%Да, неприятно быть должником
22.7%Если много других трат за месяц, могу немного опоздать с оплатой
7%Нет, у меня большая задолженность
"Серьезным стимулом в борьбе с неплательщиками могла бы стать продажа квартиры за долги. Однако против такой меры решительно возражают различные "защитники народа". А расплачиваются за популистские решения добросовестные плательщики, поскольку в конечном итоге накопившиеся долги распределяются между ними, увеличивая и без того тяжелое бремя коммунальных платежей", — отмечает эксперт.
В рамках действующего законодательства, несмотря на усиление мер платежной дисциплины с потребителей-должников непросто взыскать долги, даже в том случае, если суд признал существующую задолженность. Службы судебных приставов такие решения, "как правило, отрабатывают вяло – долги копеечные, возни много", — констатирует Разворотнева.
"Самые распространенные типы неплательщиков – это либо асоциальные элементы, либо владельцы инвестиционного жилья, граждане, имеющие экономическое или юридическое образование, с положением в обществе, хорошо понимающие, что долги их при нынешнем законодательстве никто платить не заставит", — отмечает Разворотнева.