Мень: деньги за ЖКУ должны зачисляться напрямую на счета поставщиков

МОСКВА, 19 июл — РИА Недвижимость. Деньги за коммунальные ресурсы должны зачисляться напрямую на счета поставщиков, такая схема позволит исправить ситуацию с неплатежами в сфере ЖКХ, рассказал РИА Недвижимость в среду глава Минстроя РФ Михаил Мень.

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По данным Минстроя, размер общей задолженности по услугам ЖКХ в России составляет 1,34 триллиона рублей. При этом порядка 40% долгов — задолженность управляющих компаний (УК) перед поставщиками коммунальных ресурсов, сообщил министр. По его словам, необходимо исключить посредников при расчетах потребителей и ресурсоснабжающих организаций.

"На счета самой УК должны поступать только деньги за ее услуги – уборку подъезда, текущий ремонт и так далее. А оплата за воду должна зачисляться на счета водоканала, за отопление — ресурсоснабжающей компании", — сказал Мень.

Минстрой уже подготовил соответствующий законопроект, планируется, что Госдума рассмотрит его осенью.

Для удобства потребителей федеральным законом будет предусмотрена единая форма платежного документа, в которой в обязательном порядке будут указываться банковские счета ресурсоснабжающей и управляющей компаний, регионального оператора по обращению с отходами и иных лиц, оказывающих услуги в многоквартирном доме, пояснил министр.

По его словам, нововведение не потребует перезаключения договоров с собственниками, просто денежный поток пойдет, минуя счета управляющих компаний на счет ресурсоснабжающей организации.

"Если говорить глобально, то когда "ресурсники" будут своевременно получать весь объем платежей, они смогут и больше средств направлять на модернизацию сетей, что, несомненно, скажется на росте качества предоставляемых ими услуг", — добавил Мень.