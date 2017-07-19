МВД вернуло автоинспекторам право останавливать машины вне постов

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Автоинспекторы вновь получили отмененное пять лет назад право останавливать транспортные средства вне стационарных постов. Об этом заявил на совещании у президента первый замглавы МВД Александр Горовой, пишет "Российская газета".

Приказ, запрещавший останавливать все виды транспортных средств вне стационарных постов, был принят пять лет назад по линии МВД. Как пояснил замминистра, подобное решение оказалось ошибочным, так как не соответствовало условиям транспортной логистики и географии страны. Вследствие этого приказ был отменен.

Горовой также сообщил об увеличившемся количестве нарушений, связанных с автобусным транспортом. Так, число пассажиров, погибших по вине водителей автобусов, выросло на 21%, а из 115 погибших пассажиров 39 стали жертвами ДТП в то время, когда водители автобусов засыпали за рулем, заявил он. В связи с этим в МВД решили позволить останавливать автобусы и при выявлении нарушений режима труда предоставлять водителям отдых. Замминистра также пообещал провести проверку парка школьных автобусов.