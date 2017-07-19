Эксперт рассказал, почему в России растут долги за ЖКХ

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Рост задолженности за ЖКХ в РФ является следствием противоречивого и запутанного законодательства, а также абсолютно непрозрачной системы начислений, считает первый зампредседателя Общественной палаты РФ по ЖКХ Светлана Разворотнева.

Вы вовремя платите за ЖКХ? Да, неприятно быть должником

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Как сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень, размер общей задолженности по услугам ЖКХ в России достиг 1,34 триллиона рублей. Только половина этой суммы составляют долги непосредственно жильцов. Вторая часть приходится на посредников, в том числе на управляющие компании.

"Рост задолженности за ЖКХ является прямым следствием крайне противоречивого и запутанного законодательства в этой сфере… У неплатежей есть еще и другая – экономическая причина. И вопросы здесь не только в росте платежей, но и в абсолютно непрозрачной системе начислений", — полагает эксперт.

Нередки случаи, когда управляющие компании не торопятся выплачивать долги ресурсоснабжающим организациям (РСО), а то и вовсе банкротятся, чтобы не отдавать деньги. При этом ни ужесточение штрафных санкций за долги по коммунальным ресурсам, ни введение лицензирования, по словам Разворотневой, ситуацию не исправили.

Зачастую и сами УК являются "жертвами" ситуации и вынуждены компенсировать РСО долги физических лиц из единственно возможного источника — средств за содержание и текущий ремонт, что запрещено законом. "Решением этой проблемы могло бы стать принятие закона "о прямых договорах", позволяющее потребителям ЖКХ услуг заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями", — полагает она.

Ужесточение ответственности способно решить проблему неплатежей лишь отчасти. Претензии потребителей по ЖК-платежам касаются не только их роста, но и прозрачности начислений. "Сегодня россияне во многом платят не за коммунальные ресурсы, а за воровство и потери", — говорит эксперт. Самым эффективным инструментом для снижения платежей, по ее словам, может стать внедрение "тотального учета и контроля – инструментального, с помощью современных приборов учета – а не через принятие ограничивающих решений различными чиновниками".