Российские онкологи готовы обсуждать возможный вред соляриев

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Взаимосвязь избытка ультрафиолета и онкологических заболеваний действительно существует, российские онкологи готовы принять участие в обсуждении возможного вреда соляриев для россиян, если такой вопрос возникнет, заявила профессор, руководитель группы по изучению меланомы Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Елена Филоненко.

По сообщениям СМИ, в Бельгии хотят запретить загорать в солярии из-за высокого риска заболевания раком кожи: с инициативой закрыть большую часть соляриев выступили активисты-общественники, их уже поддержал минздрав страны. Предлагается закрыть 90% коммерческих соляриев, которые очень популярны среди бельгийцев, и оставить лишь несколько под строгим государственным контролем.

"В настоящее время риск раковых заболеваний кожи связан с повышенной инсоляцией. Это факт, который уже принят онкологическим сообществом. Поэтому все мероприятия, связанные со снижением этого фактора риска, они, конечно же, оправданы", — прокомментировала Филоненко РИА Новости инициативу бельгийских активистов.

Возраст ламп и чувство меры



По ее словам, это в равной степени относится как к избыточным солнечным ваннам, так и к соляриям. Как отметила Филоненко, в странах с активным солнцем риск злокачественных заболеваний кожи наиболее велик. При этом жителям холодных регионов умеренно дозированное количество ультрафиолета не противопоказано.

Минимизировать риск, пояснила врач, поможет разумный подход к использованию солярия – необходимо интересоваться возрастом ламп, которые там используются, и иметь чувство меры.

"Если говорить про наш опыт, то конечно, мы прослеживаем тенденцию, что большой процент заболевших людей — те, кто либо родился и жил в странах с жарким климатом, либо те, у кого связана работа с пребыванием в жарких странах", — рассказала врач.

Изучить прежде, чем запретить



По ее словам, пока что никаких исследований взаимосвязи раковых заболеваний кожи и соляриев не проводилось, хотя фактор риска здесь тот же самый, что и в случае с активным солнцем.

"Конечно, здесь перед тем как запрещать, надо это изучить. Но то, что это в больших дозах вредно, — это факт… Если бы кто-то в России выступил с такой инициативой, то совет такой: собрать рабочую группу и изучить структуру заболеваемости раком кожи, чтобы выявить какие-то закономерности. Если такая инициатива возникнет в России, то мы тоже готовы подключиться к этой рабочей группе", — заявила Филоненко.