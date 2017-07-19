Российские онкологи готовы обсуждать возможный вред соляриев

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Взаимосвязь избытка ультрафиолета и онкологических заболеваний действительно существует, российские онкологи готовы принять участие в обсуждении возможного вреда соляриев для россиян, если такой вопрос возникнет, заявила профессор, руководитель группы по изучению меланомы Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена Елена Филоненко.
"В настоящее время риск раковых заболеваний кожи связан с повышенной инсоляцией. Это факт, который уже принят онкологическим сообществом. Поэтому все мероприятия, связанные со снижением этого фактора риска, они, конечно же, оправданы", — прокомментировала Филоненко РИА Новости инициативу бельгийских активистов.
Возраст ламп и чувство меры
Минимизировать риск, пояснила врач, поможет разумный подход к использованию солярия – необходимо интересоваться возрастом ламп, которые там используются, и иметь чувство меры.
"Если говорить про наш опыт, то конечно, мы прослеживаем тенденцию, что большой процент заболевших людей — те, кто либо родился и жил в странах с жарким климатом, либо те, у кого связана работа с пребыванием в жарких странах", — рассказала врач.
Изучить прежде, чем запретить
"Конечно, здесь перед тем как запрещать, надо это изучить. Но то, что это в больших дозах вредно, — это факт… Если бы кто-то в России выступил с такой инициативой, то совет такой: собрать рабочую группу и изучить структуру заболеваемости раком кожи, чтобы выявить какие-то закономерности. Если такая инициатива возникнет в России, то мы тоже готовы подключиться к этой рабочей группе", — заявила Филоненко.