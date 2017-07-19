Осужденный за разбой инвалид Мамаев вернулся домой

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Инвалид-колясочник Антон Мамаев, получивший 4,5 года за участие в разбойном нападении, освобожден из СИЗО, и сотрудники ФСИН сами довезли его до дома, теперь адвокат намерен добиваться оправдательного приговора.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил срок за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину". Из-за редкой болезни у Мамаева атрофированы почти все мышцы, он не может самостоятельно передвигаться – в камере о нем приходилось заботиться осужденным из хозяйственного блока. Он пробыл в СИЗО 19 дней – именно столько понадобилось медикам, чтобы провести экспертизу, а судье, чтобы изменить меру пресечения.

Теперь Мамаев вернулся к семье и намерен сыграть свадьбу со своей гражданской женой.

Исправлять ошибки

Заседание суда прошло в "Матросской тишине" в закрытом режиме, но на оглашении решения позволили присутствовать представителям ОНК, которые и сообщили о нем журналистам. "Он не верил в освобождение, был очень рад, вы увидите, как он изменился", — сказала член ОНК Москвы Ева Меркачева.

При этом Мамаева освободил тот же судья, который приговорил его к 4,5 годам колонии. "Каждый человек может ошибиться, главное — исправлять ошибки. Эта вопиющая судебная ошибка исправлена только после того, как стала достоянием гласности", — сказал адвокат Андрей Орлов.

Судья изменил меру пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Апелляция в Мосгорсуде

Впереди у Мамаева еще заседание апелляционной инстанции Мосгорсуда, где его адвокат намерен добиваться полного оправдания и снятия обвинений. "Наша задача — доказать необоснованность обвинений", — сказал защитник.

Приговор оспорил и представитель прокуратуры, который просит направить дело на пересмотр. Жалобу на приговор подала и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, попросившая освободить Мамаева от наказания в связи с его тяжелой болезнью.

Не исключено, что именно так суд и поступит. Также он сможет заменить наказание на условное или оправдать подсудимого. В любом случае, даже если суд оставит наказание в силе, поместить Мамаева в колонию он не сможет по медицинским показаниям.

Дата рассмотрения апелляционных жалоб в Мосгорсуде пока не назначена.

Свадьба

В настоящее время Мамаев вернулся к семье. "Он хочет увидеть свою дочь, своих родителей и всех родственников, которые сильно за него переживали", — сказал адвокат. Он также отметил, что его подзащитному необходимо "прийти в себя, оправиться от стресса".

Представители ОНК добавили, что теперь Мамаев намерен жениться на своей гражданской супруге. У пары уже есть дочь. Но перед этим ему еще предстоит позаботиться о своем здоровье. По словам адвоката, под постоянным медицинским наблюдением Мамаеву стало лучше, но болезнь, конечно, никуда не делась.

"Родственники могут принять решение о его временной госпитализации", — отметил защитник.

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Милосердие и человечность

Меркачева надеется, что Мосгорсуд изменит наказание на условное. "Сейчас Мамаев осужден на реальный срок лишения свободы, то есть нахождения в местах лишения свободы. Мы рассчитываем, что при апелляции судья пересмотрит данное решение и наказанием станет условный срок. Иначе его освобождение из СИЗО мало что значит", — пояснила Меркачева.

Глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями Мария Каннабих назвала его освобождение "актом милосердия и человечности", объединившим власти и общество. "Милосердие и человечность у нас не так часто встречаются, и здорово, что именно сейчас люди проявили такое вот милосердие — ведь он (Мамаев) не может ни стоять, ни сидеть, ни лежать", — сказала Каннабих.

При этом она считает, что "говорить, что он не виноват, будет неправильно".

"Говорят, что 4,5 года — это большой срок, но вообще то, что он совершил — это вещь серьезная", — сказала Каннабих, отметив, что долгосрочный прогноз для страдающих подобным заболеванием, как правило, неутешительный.

Москалькова приветствовала освобождение Мамаева на своей странице в Instagram. "Антона Мамаева освободили из-под стражи. Еще один пример того, чего может добиться гражданское общество в России в конструктивном диалоге с властью", — написала Москалькова.