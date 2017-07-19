Sputnik подарил участникам "Ты супер!" отдых на море

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Участники Международного вокального конкурса "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии прибыли на отдых во Всероссийский детский центр "Орленок".

Путевками в один из старейших детских лагерей в России конкурсантов наградило международное информационное агентство и радио Sputnik. Участники "Ты супер!" также получили ежемесячные стипендии на творческое развитие до достижения ими совершеннолетия, а трем девушкам — из Армении, Грузии и Азербайджана вручили сертификаты на прохождение онлайн-курса русского языка на базе Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина. Финал международного вокального конкурса "Ты супер!" прошел 27 мая в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

© Sputnik / Алексей Огудин Участники Международного вокального конкурса "Ты супер! в детском лагере "Орленок" © Sputnik / Алексей Огудин Участники Международного вокального конкурса "Ты супер! в детском лагере "Орленок"

Первые шестеро конкурсантов вокального конкурса "Ты супер!" из Армении, Казахстана, Молдовы и Южной Осетии приехали в "Солнечный" – один из девяти лагерей "Орленка" — в начале этой недели.

"Дорога до Черного моря у меня заняла больше трех дней, — рассказал Влад Лоскутов из казахского Усть-Каменогорска. – Вначале пришлось сделать две пересадки на поезде, заночевать в Москве, потом был еще один перелет и я, наконец, оказался в лагере. Но, несмотря на этот долгий путь, я очень рад отдохнуть в одном из лучших детских центров России!" По признанию Влада, ему было приятно, что многие дети из его отряда смотрели конкурс "Ты супер!" и сразу узнали вокалистов.

© Sputnik / Алексей Огудин Участник Международного вокального конкурса "Ты супер! Влад Лоскутов в детском лагере "Орленок" © Sputnik / Алексей Огудин Участник Международного вокального конкурса "Ты супер! Влад Лоскутов в детском лагере "Орленок"

Понравился теплый прием в "Орленке" и земляку Влада – Владимиру Сарафутдинову из города Уральск. "Море здесь такое красивое и теплое, что не хочется даже думать, что когда-нибудь нам придется собирать вещи и ехать домой", — сказал он.

Володя взял с собой в "Орленок" ноутбук и сочиняет аранжировки. "Влад, послушай трек, нормально получилось?" – Сарафутдинов то и дело протягивает Лоскутову наушники и просит оценить очередное сочинение.

© Sputnik / Алексей Огудин Участник Международного вокального конкурса "Ты супер! Владимир Сарафутдинов в детском лагере "Орленок" © Sputnik / Алексей Огудин Участник Международного вокального конкурса "Ты супер! Владимир Сарафутдинов в детском лагере "Орленок"

Сабина Манвелян и Ангелина Папикян из Армении тоже впервые увидели море. "Моя мечта наконец-то сбылась!" — не верила своему счастью Ангелина. Готовясь к поездке в "Орленок", она училась плавать в бассейне. А Папикян активно учила русский язык на курсах Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина – сертификат на обучение ей тоже подарил Sputnik. Теперь Ангелина говорит по-русски практически без акцента и свободно общается с новыми друзьями из своего отряда.

© Sputnik / Алексей Огудин Участница Международного вокального конкурса "Ты супер! Сабина Манвелян в детском лагере "Орленок" © Sputnik / Алексей Огудин Участница Международного вокального конкурса "Ты супер! Сабина Манвелян в детском лагере "Орленок"

Не планирует расслабляться на отдыхе и Кристина Коваленко из Молдовы — она готовится к концерту, который состоится в детском лагере "Солнечный" 4 августа. Кристина планирует выступить с сольным вокальным номером и исполнить народный танец.

"Специально для выступления в "Орленке" я выучила национальный молдавский танец и привезла традиционный наряд, который планирую надеть на это выступление", — рассказала она.

© Sputnik / Алексей Огудин Участница Международного вокального конкурса "Ты супер! Кристина Коваленко в детском лагере "Орленок" © Sputnik / Алексей Огудин Участница Международного вокального конкурса "Ты супер! Кристина Коваленко в детском лагере "Орленок"

Национальный костюм взяла с собой и Арина Габараева из Южной Осетии. "Хочу показать детям танцы, которыми славится моя родина", — сказала она.

В этом концерте также примут участие и приглашенные конкурсанты из шоу "Ты супер!" – Карина Исмаилова из Дагестана, Егор Новоженин и Руслан Огурцов из Краснодарского края. Посмотреть трансляцию концерта читатели Sputnik смогут на сайте и на наших страницах в социальных сетях.

© Sputnik / Алексей Огудин Участница Международного вокального конкурса "Ты супер! Арина Габараева в детском лагере "Орленок" © Sputnik / Алексей Огудин Участница Международного вокального конкурса "Ты супер! Арина Габараева в детском лагере "Орленок"

Всероссийский детский центр "Орленок" был основан в 1960 году и ежегодно принимает около 20 тысяч детей. Центр "Орленок" расположен рядом с поселками Новомихайловский и Пляхо Туапсинского района Краснодарского края, в его состав входят девять лагерей: летние — "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский летний" и "Солнышко" и круглогодичные — "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой", "Олимпийский зимний".