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Общество

Страховщики поддерживают введение обязательного страхования горнолыжников

17:2819.07.2017
(обновлено: 17:36 19.07.2017)
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© РИА Новости / Владимир СергеевПерейти в фотобанкГорнолыжный курорт Роза хутор. Архивное фотоГорнолыжный курорт Роза хутор. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости российские страховщики в целом поддерживают идею введения обязательного страхования туристов на горнолыжных курортах, но заявляют о необходимости введения соответствующих изменений в закон, а также выступают за справедливую тарификацию и развитие добровольного страхования жизни и здоровья.

Туристы в аэропорту
© Fotolia / NicoElNino
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В марте прошло заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа, по итогам которого было дано поручение министерствам совместно с Банком России проработать вопрос о введении обязательного страхования жизни и здоровья туристов на горнолыжных курортах.

"Мы поддерживаем инициативу введения обязательного страхования туристов, в том числе для туристов-горнолыжников. … При страховании горнолыжников необходимо, чтобы страховой полис, помимо стандартных медицинских рисков, включал страхование от несчастных случаев, покрывал эвакуацию со склона в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и оплату возвращения на родину. Такая защита будет, действительно, эффективной", — сказал директор по электронной коммерции "ВТБ Страхование" Дмитрий Литовченко.

В "Альфастраховании" тоже с энтузиазмом отреагировали на эту идею, но подчеркнули, что "самое главное, чтобы выплаты изначально были обеспечены справедливыми тарифами, а не, как в ОСАГО, социальной ответственностью и деньгами страховщиков".

Весна в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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"Обязанность страховать свою жизнь и здоровье не может быть возложена на гражданина законом. Об этом прямо говорит ГК РФ. Поэтому сначала необходимо внести соответствующие изменения в ГК РФ", — добавила начальник управления методологии и разработки продуктов по личным видам страхования СК "Согласие" Светлана Кузнецова.

Добровольно или обязательно?

Кузнецова также считает, что необходимо развивать культуру добровольного страхования жизни и здоровья, в том числе при занятии высоко рисковыми видами спорта (в частности, горнолыжным), тем более, что, по ее словам, стоимость страхования, даже с учетом повышающих коэффициентов для профессиональных спортсменов и любителей экстремальных активностей по отношению к размеру ответственности страховщика при наступлении страхового случая несоизмеримо мала.

Кроме того, по словам Кузнецовой, добровольное страхование, в отличие от обязательного, дает возможность гражданам расширить страховое покрытие как по страховой сумме, так и дополнительными рисками.

"В отсутствие обязательного страхования можно продвигать и развивать на базе добровольного страхования через инфраструктуры туризма, пассажирских перевозок, гостиничного бизнеса. Как в случае с горнолыжными курортами – предлагать страхование медицинских и медико-транспортных расходов в момент оформления туристского договора, покупки проездного билета на горнолыжный курорт, при бронировании отеля на горнолыжном курорте", — считает эксперт.

Туристы в аэропорту. Архивное фото
© Fotolia / NicoElNino
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Но, по ее мнению, если решить проблему со страхованием горнолыжников, организующих свою поездку через турфирмы, представляется возможным (это сейчас предлагается практически всеми туроператорами), то заставить страховаться выезжающих в горы самостоятельно — невозможно.

Однако Литовченко заметил, что туристы, занимающиеся опасными видами спорта на протяжении многих лет, осознают риски и поэтому ответственно подходят к выбору страховой защиты и страховой компании, не приобретая страховку для "галочки".

Кроме того, добавил Литовченко, на сегодняшний день при подаче документов на визу ряд стран уже требует, чтобы страховой полис обязательно покрывал риски при занятиях горнолыжным спортом.

На сегодняшний день для получения медпомощи путешествующие внутри страны россияне чаще всего используют полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а обязательное страхование туристов отсутствует. С конца декабря 2015 года по закону минимальный размер страховой суммы по добровольному полису страхования выезжающих за рубеж равен 2 миллионам рублей по официальному курсу ЦБ РФ, установленному на дату заключения договора страхования.

Минфин против

Пляж. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Вместе с тем, как сообщало РИА Новости в июле, Минфин РФ не поддержал идею обязательного страхования горнолыжников, отметив: "Мы традиционно против страхования ответственности перед самим собой".

По словам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, вопрос докладывался председателю правительства, который поддержал министерство и то, что в рамках российского гражданского законодательства обязательным может быть только страхование ответственности перед третьими лицами.

"Поскольку здесь есть ответственность перед самим собой, то можно реализовать только те меры, похожие на страховку туристов. Тогда могут быть некие разработанные стандарты, … минимальная сумма и так далее. … Максимум, что мы можем поддержать – это прописанные стандарты", — заключил Моисеев.

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