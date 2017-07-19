Эксперты рассказали о проблемах демографии в России

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почему в России снижается рождаемость, можно ли ожидать перелома негативной тенденции и какое значение текущая демографическая ситуация имеет для общества – об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследования, проведенные РАНХиГС, сообщил, что на фоне падения рождаемости в РФ одновременно растет число бездетных женщин и семей с двумя и более детьми. Снижение числа рождений происходит во всех регионах, при этом, отмечают авторы доклада, только в 20 субъектах оно составило менее 10%. Сокращение рождаемости "запаздывает" в регионах с более поздним возрастом рождения первенца — прежде всего в Москве, Московской области и северных регионах страны.
Новые меры поддержки
"Уже два-три года идет тенденция на сокращение абсолютного числа рождений… Она опасна, особенно на фоне сокращения числа женщин детородного возраста. Но на самом деле здесь удивляться нечему, потому что все-таки в кризис рождаемость практически везде сокращается. В США в 30-е годы во время Великой депрессии было обвальное сокращение рождаемости. Это действует с лагом в девять месяцев, но в прошлом году у нас был кризис, поэтому было бы очень странно, если бы в этом году рождаемость не сократилась. Она могла бы не сократиться только, если бы были приняты какие-то мощные меры поддержки рождаемости, сопоставимые с материнским капиталом. Но таких мер в прошлом году принято не было, поэтому чему удивляться", — отметил Коротаев.
По его словам, на первое место среди факторов, отвечающих за снижение рождаемости, стал экономический кризис, проходящий на фоне отсутствия новых мер поддержки рождаемости. Именно от принятия новых мер зависит, будет ли тенденция усугубляться. Он отметил, что предыдущий экономический кризис на уровне рождаемости не сказался, поскольку перед его наступлением начала действовать программа материнского капитала.
Тенденция к бездетности
Андрей Коротаев отметил, что вряд ли рост числа бездетных женщин является характерной тенденцией для всей страны, это чаще характерно для жительниц крупных городов.
"Это не то чтобы общероссийская тенденция, но она действительно есть. Я думаю, была вроде бы до последнего времени вполне разумная политика по вторым и третьим рождениям, потому что существовало представление, что если люди поженились, то хотя бы одного ребенка они заведут. Но, действительно, теперь уже и это не гарантировано", — отметил эксперт.
По его словам, работа в этом направлении также ведется, но пока нет никаких конкретных предложений по мерам поддержки именно первых рождений.
Может ли помочь медицина
"В целом, конечно, социальная обстановка в стране не располагает к тому, чтобы именно сейчас принимать столь серьезное решение по поводу увеличения количества детей в семье. Именно социальный фактор в этой ситуации оказывает большее влияние, нежели медицинская составляющая", — сказал врач.
По словам Лордкипанидзе, в репродуктивный возраст сейчас вступают дети 90-х, а это поколение довольно малочисленно. Кроме того, из них не все готовы, вспоминая свое детство, дарить нечто похожее своим детям, при условии, что они не в состоянии создать адекватные финансовые условия. Присутствует и аспект повышения возраста первого рождения, что затрагивает и медицинский аспект, потому что с возрастом становится все больше хронических заболеваний.
Дальнейшая перспектива
Рост числа женщин, нежелающих иметь детей, – следствие "духовной деградации общества", эта тенденция будет укрепляться, а число семей с двумя и более детьми будет снижаться, независимо от благосостояния общества, рассказал РИА Новости психиатр Юрий Вяльба.
"С точки зрения психологии, философии и социологии у нас деградирующее общество, как и вся западная цивилизация – это общество, которое идет по пути технократического развития. Соответственно, нормы моральные, духовные, нравственные – они уменьшаются, поэтому закономерно то, что происходит. В том числе отказ от деторождения – от своего предназначения женского. Женщина перестает выполнять свои функции, часто выполняет функции мужчины, а мужчина выполняет функции женщины – вот процесс деградации во всей красе", — сказал Вяльба.
Ближайшее десятилетие
Негативная тенденция по снижению рождаемости сохранится в ближайшие пять-десять лет, рассказал РИА Новости директор Центра мониторинга качества образовательных программ ИГСУ РАНХиГС Игорь Москалев.
"Меняется сама возрастная модель материнства: в среднем по России растет возраст рождения первого ребенка, сегодня в среднем он составляет 27 лет, хотя в разных регионах может отличаться. Это тренд многих европейских стран, где этот возраст составляет порядка 30 лет, что также связано с так называемым демографическим переходом – поздними браками, поздними рождениями, это, естественно, также снижает вероятность рождения второго и третьего ребенка", — отметил Москалев.
"Поэтому получается, что сегодня второго и третьего ребенка рожают женщины в возрасте от 30 до 40 лет, то есть это поколения конца 70 и 80-х годов – периода демографического подъема", — сказал Москалев, отметив, что следующее поколение, рожденное в 90-х годах, рожает менее активно.
"Мы ожидаем в таком случае, что эти тренды продолжатся, а дальше ближайшие 5-10 лет процесс станет еще более сложным, поскольку мы как раз будем наблюдать последствия этой демографической ямы 90-х", — добавил эксперт.