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Общество

Эксперты рассказали о проблемах демографии в России

16:3619.07.2017
(обновлено: 16:39 19.07.2017)
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© РИА Новости / Игорь ЧабаненкоПерейти в фотобанкПеринатальный центр. Архивное фотоПеринатальный центр. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Чабаненко
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Почему в России снижается рождаемость, можно ли ожидать перелома негативной тенденции и какое значение текущая демографическая ситуация имеет для общества – об этом рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на исследования, проведенные РАНХиГС, сообщил, что на фоне падения рождаемости в РФ одновременно растет число бездетных женщин и семей с двумя и более детьми. Снижение числа рождений происходит во всех регионах, при этом, отмечают авторы доклада, только в 20 субъектах оно составило менее 10%. Сокращение рождаемости "запаздывает" в регионах с более поздним возрастом рождения первенца — прежде всего в Москве, Московской области и северных регионах страны.

Новые меры поддержки

Президент РФ Владимир Путин во время ежегодной Прямой линии. 15 июня 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин рассказал о мерах по увеличению рождаемости
Тенденция падения рождаемости накладывается на сокращения числа женщин репродуктивного возраста и не является новой, считает профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрей Коротаев.

"Уже два-три года идет тенденция на сокращение абсолютного числа рождений… Она опасна, особенно на фоне сокращения числа женщин детородного возраста. Но на самом деле здесь удивляться нечему, потому что все-таки в кризис рождаемость практически везде сокращается. В США в 30-е годы во время Великой депрессии было обвальное сокращение рождаемости. Это действует с лагом в девять месяцев, но в прошлом году у нас был кризис, поэтому было бы очень странно, если бы в этом году рождаемость не сократилась. Она могла бы не сократиться только, если бы были приняты какие-то мощные меры поддержки рождаемости, сопоставимые с материнским капиталом. Но таких мер в прошлом году принято не было, поэтому чему удивляться", — отметил Коротаев.

По его словам, на первое место среди факторов, отвечающих за снижение рождаемости, стал экономический кризис, проходящий на фоне отсутствия новых мер поддержки рождаемости. Именно от принятия новых мер зависит, будет ли тенденция усугубляться. Он отметил, что предыдущий экономический кризис на уровне рождаемости не сказался, поскольку перед его наступлением начала действовать программа материнского капитала.

В перинатальном центре. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Общественная палата составила рейтинг рождаемости в регионах
"Все зависит от того, какие будут приняты решения на этом фронте. Нужны жилищные меры, например, беспроцентная ипотека при рождении третьего ребенка, чтобы действовало на население крупных городов типа Москвы. В Москве материнский капитал не сработал потому, что на материнский капитал улучшить жилищные условия в Москве нереально", — добавил Коротаев.

© РИА Новости / Сергей ВенявскийПерейти в фотобанкРодильный дом
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Родильный дом

Тенденция к бездетности

Андрей Коротаев отметил, что вряд ли рост числа бездетных женщин является характерной тенденцией для всей страны, это чаще характерно для жительниц крупных городов.

"Это не то чтобы общероссийская тенденция, но она действительно есть. Я думаю, была вроде бы до последнего времени вполне разумная политика по вторым и третьим рождениям, потому что существовало представление, что если люди поженились, то хотя бы одного ребенка они заведут. Но, действительно, теперь уже и это не гарантировано", — отметил эксперт.

По его словам, работа в этом направлении также ведется, но пока нет никаких конкретных предложений по мерам поддержки именно первых рождений.

Может ли помочь медицина

Родильный дом. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Венявский
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Говорить о том, что текущее снижение рождаемости связано с медицинскими аспектами не приходится, считает акушер-гинеколог, сексолог, международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья в РФ Борис Лордкипанидзе. Он отметил, что в большей степени ситуация связана с социальными факторами.

"В целом, конечно, социальная обстановка в стране не располагает к тому, чтобы именно сейчас принимать столь серьезное решение по поводу увеличения количества детей в семье. Именно социальный фактор в этой ситуации оказывает большее влияние, нежели медицинская составляющая", — сказал врач.

По словам Лордкипанидзе, в репродуктивный возраст сейчас вступают дети 90-х, а это поколение довольно малочисленно. Кроме того, из них не все готовы, вспоминая свое детство, дарить нечто похожее своим детям, при условии, что они не в состоянии создать адекватные финансовые условия. Присутствует и аспект повышения возраста первого рождения, что затрагивает и медицинский аспект, потому что с возрастом становится все больше хронических заболеваний.

Спящий младенц. Архивное фото
© Fotolia / hotographee.eu
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"А если говорить о социальной составляющей, то, конечно, с возрастом человек более трезво оценивает окружающую обстановку. В молодом возрасте завести ребенка с психологической стороны гораздо проще, человек не осознает степень ответственности, не анализирует наличие детских садов, количество мест. А в более позднем возрасте, ближе к 30 годам или еще позже женщины, когда принимают решение о том, чтобы завести ребенка, уже оценивает более широкий спектр проблем, в том числе и социальных", — добавил Лордкипанидзе.

© Fotolia / haveseenНоворожденный. Архивное фото
© Fotolia / haveseen
Новорожденный. Архивное фото

Дальнейшая перспектива

Рост числа женщин, нежелающих иметь детей, – следствие "духовной деградации общества", эта тенденция будет укрепляться, а число семей с двумя и более детьми будет снижаться, независимо от благосостояния общества, рассказал РИА Новости психиатр Юрий Вяльба.

"С точки зрения психологии, философии и социологии у нас деградирующее общество, как и вся западная цивилизация – это общество, которое идет по пути технократического развития. Соответственно, нормы моральные, духовные, нравственные – они уменьшаются, поэтому закономерно то, что происходит. В том числе отказ от деторождения – от своего предназначения женского. Женщина перестает выполнять свои функции, часто выполняет функции мужчины, а мужчина выполняет функции женщины – вот процесс деградации во всей красе", — сказал Вяльба.

Диана Машкова: стать приемным родителем – значит принять ребенка
© РИА Новости / Владимир Песня
Диана Машкова: стать приемным родителем – значит принять ребенка
По мнению эксперта, число многодетных семей будет уменьшаться, и бездетность будет выходить на первое место. "Считается, что рост числа детей связан с ростом благосостояния, но в странах Западной Европы, где проблемы с благосостоянием не так выражены, рождаемость также низкая. Я считаю, что первостепенное значение имеет деградация общества. Наоборот сейчас слаборазвитые страны не испытывают проблем с рождаемостью, у них зачастую более высокие, более устойчивые нравственные стандарты", — заявил психиатр.

Ближайшее десятилетие

Негативная тенденция по снижению рождаемости сохранится в ближайшие пять-десять лет, рассказал РИА Новости директор Центра мониторинга качества образовательных программ ИГСУ РАНХиГС Игорь Москалев.

"Меняется сама возрастная модель материнства: в среднем по России растет возраст рождения первого ребенка, сегодня в среднем он составляет 27 лет, хотя в разных регионах может отличаться. Это тренд многих европейских стран, где этот возраст составляет порядка 30 лет, что также связано с так называемым демографическим переходом – поздними браками, поздними рождениями, это, естественно, также снижает вероятность рождения второго и третьего ребенка", — отметил Москалев.

Вино. Архивное фото
© РИА Новости
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Он добавил, что ситуация складывается из совпадения сразу нескольких негативных факторов: снижения численности женщин репродуктивного возраста и тенденции к повышению возраста материнства. Кроме того, отрицательное влияние оказывает и текущая социально-экономическая ситуация.

"Поэтому получается, что сегодня второго и третьего ребенка рожают женщины в возрасте от 30 до 40 лет, то есть это поколения конца 70 и 80-х годов – периода демографического подъема", — сказал Москалев, отметив, что следующее поколение, рожденное в 90-х годах, рожает менее активно.

"Мы ожидаем в таком случае, что эти тренды продолжатся, а дальше ближайшие 5-10 лет процесс станет еще более сложным, поскольку мы как раз будем наблюдать последствия этой демографической ямы 90-х", — добавил эксперт.

© Fotolia / hotographee.euВзрослый рядом с спящим младенцем
© Fotolia / hotographee.eu
Взрослый рядом с спящим младенцем
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