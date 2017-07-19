Путин отметил рост числа ДТП на российских дорогах

НОВО-ОГАРЕВО, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на рост числа ДТП на российских дорогах по сравнению с прошлым годом.

В среду глава государства провел традиционное совещание с членами правительства.

"Мы в 2011 году отменили лицензирование некоторых видов автомобильных перевозок, включая автобусные. И с этого времени неуклонно растёт количество ДТП с участием автобусов. У нас за первую половину этого года рост значительный по сравнению даже с прошлым", — сказал Путин.

Президент попросил оценить сложившуюся ситуацию Минтрансу и МВД и озвучить предложения по ее изменению на ближайшее время.