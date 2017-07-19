Медведев наградил экс-главу "Почты России" Страшнова почетной грамотой

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев наградил экс-гендиректора "Почты России" Дмитрия Страшнова почетной грамотой правительства РФ, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Страшнов возглавил "Почту России" в апреле 2013 года в период почтового коллапса, когда в трех столичных аэропортах скопилось 500 тонн необработанной почты, Россия не принимала международные отправления. Страшнову удалось за два месяца восстановить международный почтовый обмен. За время его работы коллапсов не происходило, несмотря на ежегодный рост отправлений из-за рубежа за счет возросшей популярности интернет-торговли.
При Страшнове "Почта" дважды повысила зарплату линейным сотрудникам; запустила крупнейший логистический центр во "Внуково", а также собственные самолеты и почтовый поезд; создала ряд новых сервисов для частных и корпоративных клиентов. Был создан "Почта Банк", о необходимости которого говорилось уже несколько лет. "Почта" была подготовлена к акционированию.
Сам Страшнов и Минкомсвязь при этом заявляли, что премия выплачена в соответствии с действовавшими на тот момент нормативными актами.