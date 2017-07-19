Госдума приняла закон о штрафах для СРО арбитражных управляющих

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении правительственный закон об установлении административной ответственности саморегулируемых организаций (СРО) арбитражных управляющих и их должностных лиц за нарушение требований законодательства, регулирующего их деятельность.

В случае нарушения законодательства о банкротстве в части порядка, срока или периодичности созыва общего собрания членов СРО арбитражных управляющих штраф для должностных лиц составит от 5 до 20 тысяч рублей, юридических лиц — от 20 до 100 тысяч рублей. Аналогичные размеры штрафов устанавливаются за нарушение порядка проведения выбора кандидатуры арбитражного управляющего и создание препятствий для свободного доступа заинтересованных лиц к проведению такого отбора.

Нарушение требований к размеру, порядку формирования, размещения и расходованию средств компенсационного фонда СРО арбитражных управляющих (в том числе осуществлению компенсационной выплаты) повлечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 50 тысяч рублей, юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей. За нарушение установленного порядка, срока и периодичности проведения проверки деятельности членов СРО арбитражных управляющих штраф для должностных лиц составит от 5 до 20 тысяч рублей, юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

В случае приема в члены СРО арбитражных управляющих лиц, не соответствующих установленным законом требованиям, и непринятии мер по исключению таких лиц из саморегулируемой организации штраф для должностных лиц составит от 10 до 20 тысяч рублей, юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

При нарушении порядка применения мер дисциплинарного воздействия, порядка рассмотрения дел о нарушении членами СРО арбитражных управляющих требований федеральный законов, иных нормативных правовых актов РФ, федеральных стандартов, стандартов и правил профессиональной деятельности штрафы для должностных лиц составят от 5 до 15 тысяч рублей, юрлиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Полномочиями по рассмотрению дел о таких административных правонарушениях наделяется Росреестр.

Другие изменения

На СРО арбитражных управляющих возлагаются обязанности по разработке и установлению обязательного для их выполнения порядка отбора кандидатуры арбитражного управляющего. Они также будут обязаны разработать и установить порядок и критерии определения добросовестности, компетентности и независимости арбитражного управляющего в зависимости от особенностей дела о банкротстве конкретного должника и процедуры, применяемой в деле о его банкротстве. Данная информация должна размещаться на официальном сайте СРО.

Глава профильного комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев ранее рассказал о других положениях закона. В частности, он упомянул, что вносятся новые понятия в части совершенствования процедуры субсидиарной ответственности. По словам депутата, закон систематизирует нормы о субсидиарной ответственности в отдельной главе базового закона с детальным описанием как материально-правовых оснований, так и процессуальных особенностей привлечения к такой ответственности.

Николаев отметил, что законом уточняется понятие "контролирующего должника лица", исключающее привлечение к ответственности лиц, в действительности не определявших действий должника. Он добавил, что детализируются права лица, привлекаемого к субсидиарной ответственности, с установлением прав регрессного требования к должнику.

Глава комитета подчеркнул, что устанавливаются правила принятия обеспечительных мер в отношении субсидиарного ответчика только в состязательном судебном процессе с вызовом сторон. Определяются процедуры распределения между кредиторами прав, требований, полученных в результате привлечения к субсидиарной ответственности контролирующего лица должника, объяснил парламентарий.

Николаев подтвердил, что предлагается механизм стимулирования арбитражных управляющих к привлечению контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности. По мнению главы комитета Госдумы, добросовестные кредиторы получат работоспособный механизм возмещения ущерба, причиненного им в результате злоупотреблений должника и контролирующих его лиц.