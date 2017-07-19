Мамаев до последнего не верил, что его освободят

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Осужденный за организацию разбоя инвалид-колясочник Антон Мамаев до последнего не верил, что его освободят из СИЗО, заявила журналистам в среду член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.

Ранее сегодня Тимирязевский суд постановил освободить инвалида из СИЗО под подписку о невыезде. У Мамаева в результате редкого заболевания атрофированы все мышцы.

"Он не верил в освобождение, был очень рад, вы увидите, как он изменился", — сказала Меркачева.

По ее словам, Мамаев сейчас собирает вещи и прощается с сокамерником.

Сам приговор обжалован и прокуратурой, и защитой, однако апелляционная инстанция еще не проводила заседание по этому вопросу (дата пока не назначена). По словам члена ОНК Ивана Мельникова, Мамаева в любом случае не вернут в тюрьму, даже если приговор признают законным.

Тридцатого июня 28-летний Мамаев получил 4,5 лет колонии за организацию вооруженного разбоя и похищения мотороллера. Сразу после приговора его поместили в "Матросскую тишину", где он провел больше недели, после чего инвалида перевели в больницу для обследования. Заключение медиков ФСИН направила в суд, а самого Мамаева вернули в СИЗО и теперь – постановили освободить.