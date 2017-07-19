США
19.0719 июля13:32МСК
USD59.24-0.13
EUR68.28-0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
Общество

Отдых подорожает: Госдума приняла закон о курортном сборе

13:1419.07.2017
(обновлено: 13:15 19.07.2017)
018086106
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в международном аэропорту Симферополь. Архивное фотоТуристы в международном аэропорту Симферополь. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума одобрила закон о введении курортного сбора. Пока новые правила будут действовать в рамках эксперимента в четырех российских регионах — в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Поддерживаете ли вы введение курортного сбора в России?
Результаты

  • 5%

    Да, это положительно скажется на туристическом секторе

  • 64.7%

    Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги

  • 30.2%

    Едва ли это что-то изменит
Все опросы
Голосовать
Согласно документу, эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом регионы обязаны законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря, а само взимание платы начнется не ранее мая 2018 года.

Суть закона

В документе, одобренном Госдумой, говорится, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки пребывания. При этом плата в 2018 году максимальный показатель установлен на уровне 50 рублей.

Депутаты дали регионам право регулировать размер курортного сбора, в том числе и снижать до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта и других факторов.

Работники Приморского пляжа в Ялте расставляют лежаки для отдыхающих. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Крыму предупредили о мошенниках, требующих с туристов "курортный сбор"
Платить курортный сбор будут россияне старше 18 лет, которые проживают на курорте более 24 часов.

Каждый субъект будет направлять собранные деньги в специальные фонды, которые предназначены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Закон регулирует вопросы создания в регионах общественных советов, которые будут контролировать целевое расходование средств.

Позиция регионов

Конкретную процедуру сбора денег должны определить сами регионы. Так, например, глава Крыма выступил за то, чтобы курортный сбор взимался с туристов не посуточно, а один раз в начале отдыха.

"Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения", — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что власти Крыма поддерживают идею курортного сбора. На полуострове надеются, что он придаст "дополнительный импульс" развитию курортной инфраструктуры региона.

Вид на Курайскую степь в Республике Алтай. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Зюганов предложил альтернативу курортному сбору
"Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг — насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов. Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения", — добавил Аксенов.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что курортный сбор принесет полуострову около 16 миллиардов рублей.

В свою очередь, в Краснодарском крае призвали подходить к курортному сбору с "особой осторожностью". Кубанские власти опасаются, что новая плата может снизить привлекательность местных объектов для туристов.

Отдыхающие в бухте Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
Перейти в фотобанк
Депутат рассказал о последствиях введения курортного сбора
"Сегодня мы видим уже определенные риски. Сейчас к курортному сбору нужно подходить взвешено и внимательно. Это, действительно, источник дополнительного дохода для развития отрасли, но в сегодняшних условиях вводить его нужно очень аккуратно, чтобы он не работал в обратную сторону", — заявил в конце июня министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Потери для туристов

Опасения Кубани разделяют и некоторые депутаты Госдумы.

Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Поклонская прокомментировала дорогие перелеты в Крым и курортный сбор
На прошлой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия") заявил, что новый сбор может привести к удорожанию отдыха россиян и перераспределению туристических потоков.

"Ведь курортный сбор все равно будет рассматриваться гражданами, желающими посетить курорты в этих четырех субъектах РФ, как дополнительный налоговый платеж. Причем ничем для них не обоснованный, поскольку сервис-то по сравнению с другими странами оставляет желать лучшего, и лишь увеличивающий расходы граждан на отдых", — уверен депутат.

Парламентарий подсчитал, что семья из трех человек за десять дней отдыха переплатит за отдых три тысячи рублей.

"Для некоторых, особенно для многодетных семей и тех, кто откладывает каждую копейку на отдых, отказывая себе буквально во всем, это уже существенные траты", — отметил Ремезков.

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Депутат ГД предложил ввести курортный сбор только в отношении иностранцев
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") также считает, что курортный сбор не поможет улучшить ситуацию с инфраструктурой курортных регионов.

"Стоит ли овчинка выделки? Многие говорят о том, что администрирование самого сбора будет обходиться очень дорого, и те положительные моменты, которые связаны с дополнительными сборами, могут быть нивелированы за счет того, что расходы на администрирование будут слишком большими", — сказал Аксаков, выступая во время парламентских слушаний.

Разгар курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВо время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.Отдыхающие на Яшмовом пляже в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.Колесо обозрения в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.Отдыхающие в аквапарке отеля Ялта-Интурист в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной в Судаке.
/

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена