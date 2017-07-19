Отдых подорожает: Госдума приняла закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума одобрила закон о введении курортного сбора. Пока новые правила будут действовать в рамках эксперимента в четырех российских регионах — в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

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Суть закона

Согласно документу, эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом регионы обязаны законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря, а само взимание платы начнется не ранее мая 2018 года.

В документе, одобренном Госдумой, говорится, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки пребывания. При этом плата в 2018 году максимальный показатель установлен на уровне 50 рублей.

Депутаты дали регионам право регулировать размер курортного сбора, в том числе и снижать до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта и других факторов.

Платить курортный сбор будут россияне старше 18 лет, которые проживают на курорте более 24 часов.

Каждый субъект будет направлять собранные деньги в специальные фонды, которые предназначены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Закон регулирует вопросы создания в регионах общественных советов, которые будут контролировать целевое расходование средств.

Позиция регионов

Конкретную процедуру сбора денег должны определить сами регионы. Так, например, глава Крыма выступил за то, чтобы курортный сбор взимался с туристов не посуточно, а один раз в начале отдыха.

"Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения", — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.

Чиновник отметил, что власти Крыма поддерживают идею курортного сбора. На полуострове надеются, что он придаст "дополнительный импульс" развитию курортной инфраструктуры региона.

"Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг — насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов. Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения", — добавил Аксенов.

Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что курортный сбор принесет полуострову около 16 миллиардов рублей.

В свою очередь, в Краснодарском крае призвали подходить к курортному сбору с "особой осторожностью". Кубанские власти опасаются, что новая плата может снизить привлекательность местных объектов для туристов.

Потери для туристов

"Сегодня мы видим уже определенные риски. Сейчас к курортному сбору нужно подходить взвешено и внимательно. Это, действительно, источник дополнительного дохода для развития отрасли, но в сегодняшних условиях вводить его нужно очень аккуратно, чтобы он не работал в обратную сторону", — заявил в конце июня министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди.

Опасения Кубани разделяют и некоторые депутаты Госдумы.

На прошлой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков ("Справедливая Россия") заявил, что новый сбор может привести к удорожанию отдыха россиян и перераспределению туристических потоков.

"Ведь курортный сбор все равно будет рассматриваться гражданами, желающими посетить курорты в этих четырех субъектах РФ, как дополнительный налоговый платеж. Причем ничем для них не обоснованный, поскольку сервис-то по сравнению с другими странами оставляет желать лучшего, и лишь увеличивающий расходы граждан на отдых", — уверен депутат.

Парламентарий подсчитал, что семья из трех человек за десять дней отдыха переплатит за отдых три тысячи рублей.

"Для некоторых, особенно для многодетных семей и тех, кто откладывает каждую копейку на отдых, отказывая себе буквально во всем, это уже существенные траты", — отметил Ремезков.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ("Справедливая Россия") также считает, что курортный сбор не поможет улучшить ситуацию с инфраструктурой курортных регионов.

"Стоит ли овчинка выделки? Многие говорят о том, что администрирование самого сбора будет обходиться очень дорого, и те положительные моменты, которые связаны с дополнительными сборами, могут быть нивелированы за счет того, что расходы на администрирование будут слишком большими", — сказал Аксаков, выступая во время парламентских слушаний.