Отдых подорожает: Госдума приняла закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума одобрила закон о введении курортного сбора. Пока новые правила будут действовать в рамках эксперимента в четырех российских регионах — в Крыму, а также Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.
5%Да, это положительно скажется на туристическом секторе
64.7%Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги
30.2%Едва ли это что-то изменит
Суть закона
В документе, одобренном Госдумой, говорится, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки пребывания. При этом плата в 2018 году максимальный показатель установлен на уровне 50 рублей.
Депутаты дали регионам право регулировать размер курортного сбора, в том числе и снижать до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта и других факторов.
Каждый субъект будет направлять собранные деньги в специальные фонды, которые предназначены на проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.
Закон регулирует вопросы создания в регионах общественных советов, которые будут контролировать целевое расходование средств.
Позиция регионов
Конкретную процедуру сбора денег должны определить сами регионы. Так, например, глава Крыма выступил за то, чтобы курортный сбор взимался с туристов не посуточно, а один раз в начале отдыха.
"Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения", — написал глава Крыма на своей странице в Facebook.
Чиновник отметил, что власти Крыма поддерживают идею курортного сбора. На полуострове надеются, что он придаст "дополнительный импульс" развитию курортной инфраструктуры региона.
Ранее глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что курортный сбор принесет полуострову около 16 миллиардов рублей.
В свою очередь, в Краснодарском крае призвали подходить к курортному сбору с "особой осторожностью". Кубанские власти опасаются, что новая плата может снизить привлекательность местных объектов для туристов.
Потери для туристов
Опасения Кубани разделяют и некоторые депутаты Госдумы.
"Ведь курортный сбор все равно будет рассматриваться гражданами, желающими посетить курорты в этих четырех субъектах РФ, как дополнительный налоговый платеж. Причем ничем для них не обоснованный, поскольку сервис-то по сравнению с другими странами оставляет желать лучшего, и лишь увеличивающий расходы граждан на отдых", — уверен депутат.
Парламентарий подсчитал, что семья из трех человек за десять дней отдыха переплатит за отдых три тысячи рублей.
"Для некоторых, особенно для многодетных семей и тех, кто откладывает каждую копейку на отдых, отказывая себе буквально во всем, это уже существенные траты", — отметил Ремезков.
"Стоит ли овчинка выделки? Многие говорят о том, что администрирование самого сбора будет обходиться очень дорого, и те положительные моменты, которые связаны с дополнительными сборами, могут быть нивелированы за счет того, что расходы на администрирование будут слишком большими", — сказал Аксаков, выступая во время парламентских слушаний.