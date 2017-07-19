ГД приняла закон о праве вдов сотрудников МВД на льготы до повторного брака

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении правительственный законопроект, устанавливающий право на социальные льготы для вдов и вдовцов сотрудников МВД до повторного вступления ими в брак.

Законопроектом предлагается установить право на медицинское обеспечение, санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в медицинских организациях МВД России вдовам и вдовцам погибших или умерших сотрудников ОВД и граждан, уволенных со службы в ОВД вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы.

Документом определяется, что право на социальные гарантии предоставляется и сохраняется до повторного вступления в брак указанной категории граждан.