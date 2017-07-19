Госдума приняла закон о надзоре за торговцами наркотиками

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла в среду в окончательном третьем чтении правительственный законопроект о введении надзора за наркоторговцами, имеющими непогашенную судимость за неоднократную торговлю наркотиками.
Проект предлагает установить административный надзор в отношении лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за совершение двух и более преступлений, связанных с торговлей наркотиками.
Административный надзор за указанной категорией граждан может быть установлен только судебным решением на срок от одного года до трёх лет. Также может быть наложено ограничение на посещение массовых мероприятий, выезд за пределы определенной территории, нахождение в некоторых общественных местах.