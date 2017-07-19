Верховный суд отказался исключить из ПДД знаки "Остановка запрещена"

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду отказался исключить из Правил дорожного движения знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Таким образом, суд отклонил заявление юриста Александра Ермоленко, который считает, что московские власти произвольно расставляют знаки о запрете остановок и стоянок машин. По данным юриста, только в Москве установлено более 20 тысяч таких знаков, причем, по мнению истца, расставлены они абсолютно произвольно.

Заявитель считает, что знаки о запрете стоянки или остановки являются излишними, поскольку в правилах и так прописано в каких местах автомобилисту не следует останавливаться, например, в тоннелях, на железнодорожных переездах или мостах, остановках общественного транспорта и пешеходных переходах.

Одновременно запрещается делать остановку в любых местах, где установлен соответствующий знак, при этом нет ясности, по каким критериям такие знаки устанавливаются, указал Ермоленко.

Однако суд не поддержал его позицию и отказался меняться нормы ПДД. Судья огласил только резолютивную часть постановления, поэтому причины принятия такого решения пока неизвестны.