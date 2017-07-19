Госдума разрешила детдомам проводить закупки у единственного поставщика

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Вывеска на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении закон, определяющий условия закупок у единственного поставщика детскими домами.

"Принятие проекта федерального закона позволит организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществлять закупки товара, работы или услуги у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)", — говорится в пояснительной записке к документу.

Приобретение личных вещей для воспитанников таких организаций затруднялось в связи с порядком закупки товаров, установленным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Согласно закону, детские дома смогут осуществлять закупки у единственного поставщика на сумму, не превышающую 400 тысяч рублей. При этом годовой объем таких закупок не должен превышать 50% совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем 20 миллионов рублей.

Из закона в его втором чтении было исключено положение, которое позволяет осуществлять закупки на таких же условиях организациям социального обслуживания и медицинским организациям.