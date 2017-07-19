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Общество

Госдума приняла закон о курортном сборе

11:3419.07.2017
(обновлено: 11:59 19.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной. Архивное фотоОтдыхающие на набережной. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора.

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Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры. Средства их него можно будет тратить только проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Разгар курортного сезона в Крыму
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНесмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.Девушка занимается SUP серфингом в акватории Яшмового пляжа у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Несмотря на аномально холодное начало лета, жаркая погода наконец добралась и до Крымского полуострова.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкСамая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.Девушка фотографируются с иностранцами на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Самая теплая вода в Крыму сейчас в районе Массандровского пляжа, где море прогрелось уже до 24 градусов. Чуть холоднее в Форосе, Балаклаве и Симеизе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкДевушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.Девушки запускает воздушного змея на фестивале Пирфест в окрестностях Красных пещер у села Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Девушки запускает воздушного змея на фестивале "Пирфест" в окрестностях Красных пещер у села Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Судаке.Отдыхающие купаются в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.Отдыхающие прогуливаются по набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В этом году между Кубанью и Крымом было открыто регулярное круизное сообщение. Каждое воскресенье из Сочи отправляться судно "Князь Владимир". За шесть дней туристы смогу посетить Новороссийск, Севастополь и Ялту.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.Отдыхающие на пляже в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В июле для туристов запустили проект единого электронного билета "Карта гостя Крыма и Севастополя", который позволяет бесплатно посещать музеи и дворцово-парковые комплексы, а также предоставляет скидки в ресторанах и кафе, в отелях и гостиницах.
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Во время курортного сезона для проезда в Крым можно оформить "единые билеты", которые включают билет на поезд, а также талон на автобус или паром.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПо "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.Колесо обозрения в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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По "единому билету" на отдых в Крым с 30 апреля по 17 июля уже попали свыше ста тысяч туристов. Еще более 250 тысяч "единых" оформлены вплоть до 18 сентября.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкС начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.Отдыхающие в аквапарке отеля Ялта-Интурист в Ялте
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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С начала этого года Крым уже посетили более двух миллионов туристов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПрогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Прогулочный катер у мыса Фиолент в Севастополе.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в поселке Партенит.Отдыхающие прыгают с пирса в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Отдыхающие на пляже в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.Отдыхающие катаются на банане в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие катаются на "банане" на пляже в Судаке.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПляж в поселке Партенит.Отдыхающие на пляже в поселке Партенит
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пляж в поселке Партенит.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкТуристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.Отдыхающие в кинопарке Викинг в селе Перевальное
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Туристы в кинопарке "Викинг" в селе Перевальное.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Судаке.Отдыхающие на набережной в Судаке
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной в Судаке.
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Размер сбора и оплата

Закон предусматривает, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей.

Летний отдых в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Аксенов выступил за оплату курортного сбора один раз в начале отдыха

При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.

Полномочия субъекта

Курортный сбор вводится законом субъекта РФ в муниципальных образованиях, входящих в территорию субъекта.

Отдыхающие в бухте в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Субъект РФ утверждает порядок и сроки предоставления муниципальными образованиями заявок о включении территорий муниципальных образований в территорию эксперимента или об исключении из территории эксперимента, предложений по определению размера курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора.

Взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании заявки соответствующего муниципального образования об исключении из территории эксперимента.

Общественный совет

Законом закрепляется создание общественного совета при субъекте РФ, целью которого является осуществление общественного контроля за целевым расходованием средств, полученных в результате реализации законопроекта о курортном сборе.

Работники Приморского пляжа в Ялте расставляют лежаки для отдыхающих. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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В Крыму предупредили о мошенниках, требующих с туристов "курортный сбор"

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее уточнял, что такой орган будет также готовить, анализировать предложения по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и соглашений между муниципалитетами и регионами.

Объем бюджетных ассигнований, полученных в результате реализации данного закона и направляемых в бюджет муниципального образования, должен составлять в 2018 году не менее 70% прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от уплаты курортного сбора на территории этого муниципального образования. В последующие годы эксперимента данный объем должен составлять 100%.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.

Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5%-ного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.

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