Госдума приняла закон о курортном сборе

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем чтении закон о введении курортного сбора.

Поддерживаете ли вы введение курортного сбора в России? Да, это положительно скажется на туристическом секторе

Вначале надо привести в порядок туристическую инфраструктуру, а затем брать с людей деньги

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Документ предусматривает проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Каждый из этих регионов сможет создать фонд развития курортной инфраструктуры. Средства их него можно будет тратить только проектирование, строительство, реконструкцию, содержание, благоустройство и ремонт объектов курортной инфраструктуры.

Эксперимент продлится до конца 2022 года. При этом субъекты должны принять законы о введении курортного сбора не позднее 1 декабря 2017 года, а его взимание должно начаться не ранее мая 2018 года.

Проведение эксперимента обосновывается необходимостью сохранения, восстановления и развития курортов, формирования единого туристского пространства, создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.

Размер сбора и оплата

Закон предусматривает, что размер курортного сбора не может составлять более 100 рублей за сутки фактического пребывания в объекте размещения. Максимальный размер сбора в 2018 году устанавливается на уровне 50 рублей.

При этом размер сбора может быть дифференцирован, в том числе снижен до нуля, в зависимости от сезонности, времени пребывания плательщика в объекте размещения, значения курорта, местонахождения территорий муниципальных образований, входящих в территорию эксперимента. Конкретные ставки сбора будут устанавливаться законом соответствующего субъекта РФ.

Согласно закону, плательщиками сбора являются физические лица, достигшие совершеннолетнего возраста, проживающие в объектах размещения более 24 часов.

Сумма курортного сбора, подлежащая уплате, определяется как произведение количества дней фактического проживания плательщика курортного сбора в объекте размещения, за исключением дня заезда, и соответствующего размера курортного сбора. При этом сумма сбора, подлежащая уплате, не включается в стоимость проживания. Кроме того, сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения.

Полномочия субъекта

Курортный сбор вводится законом субъекта РФ в муниципальных образованиях, входящих в территорию субъекта.

Субъект РФ утверждает порядок и сроки предоставления муниципальными образованиями заявок о включении территорий муниципальных образований в территорию эксперимента или об исключении из территории эксперимента, предложений по определению размера курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора.

Взимание курортного сбора может быть прекращено на территории муниципального образования законом субъекта РФ на основании заявки соответствующего муниципального образования об исключении из территории эксперимента.

Общественный совет



Законом закрепляется создание общественного совета при субъекте РФ, целью которого является осуществление общественного контроля за целевым расходованием средств, полученных в результате реализации законопроекта о курортном сборе.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров ранее уточнял, что такой орган будет также готовить, анализировать предложения по подготовке законодательных актов регионов, нормативных актов муниципалитетов и соглашений между муниципалитетами и регионами.

Объем бюджетных ассигнований, полученных в результате реализации данного закона и направляемых в бюджет муниципального образования, должен составлять в 2018 году не менее 70% прогнозируемого объема доходов бюджета субъекта РФ от уплаты курортного сбора на территории этого муниципального образования. В последующие годы эксперимента данный объем должен составлять 100%.

По оценке правительства, суммарный дополнительный объем поступлений в период с 2018 по 2022 год в Ставропольском крае превысит 2,02 миллиарда рублей, в Краснодарском крае — 8,3 миллиарда рублей, в Крыму — 16,4 миллиарда рублей.

Прогнозируемые доходы от введения курортного сбора рассчитывались исходя из общего туристического потока (за исключением льготных категорий граждан и с учетом 5%-ного ежегодного роста), среднего числа дней, проведенных гражданами на территории курортов (14 дней), ставки курортного сбора 50 рублей за сутки.