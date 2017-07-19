В правилах постановки иностранцев на миграционный учет нашлись неясности

С-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл — РИА Новости. Конституционный суд (КС) РФ в открытом заседании признал не соответствующими Конституции нормы российского миграционного закона, обязывающие иностранцев вставать на учет по месту пребывания, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

С жалобой в суд обратились граждане США Ворден Нэфэноил Джозеф и Олдхем Паркер Дрэйк, которые приехали в Россию как волонтеры по приглашению религиозной организации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней". Согласно данным из открытых источников, эта организация является одной из крупнейших ветвей мормонизма.

Принимающая сторона представила заявителям сведения для их постановки на миграционный учет по месту нахождения организации в Самаре, однако поселились они в арендованной квартире по другому адресу в том же городе. Органы миграционного контроля нашли в этом нарушение правил пребывания в РФ, а суды согласились с этим и назначили иностранцам штрафы с административным выдворением из России. Как уточняется в материалах КС, понятие "место пребывания" суды истолковали в делах заявителей как место фактического проживания гражданина.

Заявители оспаривали в Конституционном суде часть 1 и пункт 2 части 2 статьи 20 федерального закона "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации", которые требуют от прибывших РФ иностранцев за семь дней со дня прибытия встать на учет по месту пребывания. По мнению заявителей, в правилах и условиях постановки на миграционный учет иностранных граждан есть неясности. Конституционный суд согласился с этим.

"Содержание понятия "место пребывания" в этом законе расширено по сравнению с тем, как оно определено законом о праве граждан РФ на свободу передвижения, за счёт включения в него помимо жилых помещений … помещения учреждения или организации. Законодатель должен был учесть устоявшееся в российской правовой системе понимание места пребывания, (которое) сопряжено именно с временным пребыванием не по месту жительства, или выразить его специфику в законе более четко… Поэтому оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ, и законодателю необходимо устранить неопределенность нормативного содержания закона", — заявил глава КС Валерий Зорькин.

Он отметил, что, согласно решению суда, впредь до этого оспоренные нормы не могут рассматриваться как обязывающие иностранцев, поставленных на учёт по месту нахождения пригласившей их организации, вставать на учёт по месту нахождения их жилья. Судья добавил, что правоприменительные решения по делам Нэфэноила Джозефа и Олдхема Паркера Дрэйка подлежат пересмотру.