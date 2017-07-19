В России упростили процедуру получения гражданства для украинцев

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума приняла законопроект, который устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство для украинцев.

Также он позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства осужденными за терроризм и экстремизм, и вводит процедуру присяги при вступлении в гражданство.

Законопроект внесло на рассмотрение Госдумы в апреле руководство нижней палаты парламента.

Отмена решений по гражданству

В действующем законодательстве установлен ряд требований к иностранным гражданам и лицам без гражданства, желающим получить российское гражданство. Одно из них — обязанность соблюдать конституцию и законодательство РФ. При этом решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене, если заявителем были представлены подложные документы или заведомо ложные сведения, что должно подтверждаться в судебном порядке.

Законопроектом устанавливается, что сообщение заведомо ложных сведений может заключаться в нарушении лицом обязательства соблюдать российское законодательство, если целью приобретения гражданства являлась деятельность против конституционного строя РФ. К таковой относится совершение преступления, приготовление, а также покушение на преступление террористической или экстремистской направленности. При этом вступивший в силу приговор суда за совершение указанных преступлений будет являться основанием для отмены решения о приобретения гражданства.

Вместе с тем отмечается, что отмена решений о предоставлении российского гражданства осужденным за терроризм и экстремизм не будет касаться супругов и детей преступника.

Присяга

Поправками ко второму чтению в законопроект был включен текст присяги при вступлении в гражданство. Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, в итоге был выработан документ, который поддержали руководители всех фракций.

"Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции", — говорится в тексте присяги.

Паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги.

Законопроектом устанавливается, что процедура принесения присяги при вступлении в гражданство РФ будет регламентироваться указом президента РФ.

Украинцы



Также законопроектом вводятся нормы, которые упрощают процесс получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.

Ранее депутаты Госдумы поясняли, что у граждан Украины, желающих отказаться от гражданства этой страны и приобрести гражданство РФ, возникают сложности с получением необходимых документов в полномочных органах Украины, подтверждающих их обращение с заявлением об отказе от имеющегося украинского гражданства. Для решения этой проблемы и были разработаны соответствующие поправки.

Предусматривается, что граждане Украины, желающие получить гражданство РФ, подписывают заявление об отказе от украинского гражданства, этот документ оформляется нотариально, одна копия остается в миграционной службе РФ, вторая — направляется на Украину, отметил ранее глава комитета ГД по законодательству Павел Крашенинников. Он сообщил, что такое заявление будет заменять справку, которую ранее нужно было получать в уполномоченных органах Украины.

Такая же процедура предусматривается для украинцев, желающих получить вид на жительство в РФ.

Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2017 года.