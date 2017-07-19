Время ожидания в очереди на паром между Кубанью в Крымом снизилось

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

Грузовые автомобили на пароме в порту Крым на Керченском проливе. Архивное фото

КРАСНОДАР, 19 июл — РИА Новости. Очереди на Керченскую переправу снизились, время ожидания посадки на паром как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма составляет 20-30 минут, сообщил РИА Новости представитель оператора переправы — компании "Морская дирекция".

Ранее сообщалось, что в понедельник из-за увеличения скорости ветра до 17 метров в секунду движение паромов на Керченской паромной переправе было затруднено. Во вторник вечером в порту наблюдалось скопление легковых автомобилей, а время ожидания посадки на паром достигало трех часов.

"В среду на 8.00 (мск) очередей нет. Время ожидания посадки на паром в обоих портах составляет 20-30 минут. В настоящий момент курсируют пять паромов, действует 14-рейсовое расписание", – сказал представитель компании, уточнив, что сохраняет действие и штормовое предупреждение.

Ранее сотрудники ГИБДД региона попросили водителей воздержаться от поездок ночью в сторону порта Кавказ, чтобы избежать заторов на дороге.

По информации "Морской дирекции", неблагоприятные метеоусловия прогнозируются вплоть до 20 июля.

Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.

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