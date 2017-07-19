Время ожидания в очереди на паром между Кубанью в Крымом снизилось

КРАСНОДАР, 19 июл — РИА Новости. Очереди на Керченскую переправу снизились, время ожидания посадки на паром как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Крыма составляет 20-30 минут, сообщил РИА Новости представитель оператора переправы — компании "Морская дирекция".
"В среду на 8.00 (мск) очередей нет. Время ожидания посадки на паром в обоих портах составляет 20-30 минут. В настоящий момент курсируют пять паромов, действует 14-рейсовое расписание", – сказал представитель компании, уточнив, что сохраняет действие и штормовое предупреждение.
По информации "Морской дирекции", неблагоприятные метеоусловия прогнозируются вплоть до 20 июля.
Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом "Симферополь" являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией.
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