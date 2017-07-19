Крым расширит площадь заповедных территорий

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Площадь заповедных территорий Крыма в этом году увеличится более чем на 1,5 тысячи гектар, сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

Министр подчеркнул, что землями природно-заповедного фонда на сегодня являются 8,4% территорий республики.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году открываем три новых особо охраняемых природных территории. Это "Красная зоря" на территории Бахчисарайского района – 328 гектар, геологический заказник в районе Судака "Аун-лар" — 200 гектар, ландшафтный заказник "Озера Ачи и Камышинский луг" в Кировском районе – более тысячи гектар", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

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