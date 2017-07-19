Крым расширит площадь заповедных территорий
09:4119.07.2017
(обновлено: 09:42 19.07.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Площадь заповедных территорий Крыма в этом году увеличится более чем на 1,5 тысячи гектар, сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.
Министр подчеркнул, что землями природно-заповедного фонда на сегодня являются 8,4% территорий республики.
"Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году открываем три новых особо охраняемых природных территории. Это "Красная зоря" на территории Бахчисарайского района – 328 гектар, геологический заказник в районе Судака "Аун-лар" — 200 гектар, ландшафтный заказник "Озера Ачи и Камышинский луг" в Кировском районе – более тысячи гектар", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".
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Заповедник "Лебяжьи острова" славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и чистым воздухом.
Государственные инспекторы по охране территории природного заповедника "Лебяжьи острова" (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря).
Через заповедник пролегает маршрут перелета птиц, поэтому здесь так много пернатых, что является главной особенностью этого места.
В заповеднике немало и постоянных пернатых обитателей, большинство из них – болотные и водоплавающие птицы.
Здесь обитает немало представителей отряда чайоквых. Среди них единственная на Черном море колония черноголового хохотуна.
Лидируют по численности лебеди. Они посещают острова во время смены покрова, а также в период зимних холодов.
В такие периоды, по подсчетам орнитологов, заповедник населяют около 300 видов пернатых.
В заповеднике можно встретить и экзотических птиц. Например, сюда иногда заглядывают пеликаны и фламинго.
Помимо высокой популяции птиц на территории заповедника "Лебяжьи острова" отмечается присутствие редких видов млекопитающих и рептилий. Здесь обитает несколько видов дельфинов, степная гадюка, белуга, черноморский лосось, морской конек.
На островах заповедника "Лебяжьи острова" обитает более 50 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу.
Орнитологический заповедник "Лебяжьи острова" также славится своим богатым растительным миром.