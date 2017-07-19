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Общество

Крым расширит площадь заповедных территорий

09:4119.07.2017
(обновлено: 09:42 19.07.2017)
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкКрым. Архивное фотоКрым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости, Виктор Лященко. Площадь заповедных территорий Крыма в этом году увеличится более чем на 1,5 тысячи гектар, сообщил министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев.

Побережье Черного моря с высоты хребтов горного массива Карадагского природного заповедника в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Заповедники Крыма перейдут в федеральное подчинение, заявил Донской
Министр подчеркнул, что землями природно-заповедного фонда на сегодня являются 8,4% территорий республики.

"Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом году открываем три новых особо охраняемых природных территории. Это "Красная зоря" на территории Бахчисарайского района – 328 гектар, геологический заказник в районе Судака "Аун-лар" — 200 гектар, ландшафтный заказник "Озера Ачи и Камышинский луг" в Кировском районе – более тысячи гектар", — сказал Нараев в эфире радиостанции "Спутник в Крыму".

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

Заповедник "Лебяжьи острова" в Крыму и его пернатые обитатели
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗаповедник "Лебяжьи острова" славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и чистым воздухом.Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Заповедник "Лебяжьи острова" славится своими живописными пейзажами, уникальной природой и чистым воздухом.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкГосударственные инспекторы по охране территории природного заповедника "Лебяжьи острова" (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря).Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Государственные инспекторы по охране территории природного заповедника "Лебяжьи острова" (Орнитологический филиал Крымского природного заповедника в Каркинитском заливе Черного моря).
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЧерез заповедник пролегает маршрут перелета птиц, поэтому здесь так много пернатых, что является главной особенностью этого места.Лебедь в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Через заповедник пролегает маршрут перелета птиц, поэтому здесь так много пернатых, что является главной особенностью этого места.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ заповеднике немало и постоянных пернатых обитателей, большинство из них – болотные и водоплавающие птицы.Большие белые цапли в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В заповеднике немало и постоянных пернатых обитателей, большинство из них – болотные и водоплавающие птицы.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЗдесь обитает немало представителей отряда чайоквых. Среди них единственная на Черном море колония черноголового хохотуна.Чайка-хохотунья в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Здесь обитает немало представителей отряда чайоквых. Среди них единственная на Черном море колония черноголового хохотуна.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкЛидируют по численности лебеди. Они посещают острова во время смены покрова, а также в период зимних холодов.Лебеди-шипуны в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Лидируют по численности лебеди. Они посещают острова во время смены покрова, а также в период зимних холодов.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ такие периоды, по подсчетам орнитологов, заповедник населяют около 300 видов пернатых.Большая белая цапля в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В такие периоды, по подсчетам орнитологов, заповедник населяют около 300 видов пернатых.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ заповеднике можно встретить и экзотических птиц. Например, сюда иногда заглядывают пеликаны и фламинго.Кулик (ходулочник) в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В заповеднике можно встретить и экзотических птиц. Например, сюда иногда заглядывают пеликаны и фламинго.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкПомимо высокой популяции птиц на территории заповедника "Лебяжьи острова" отмечается присутствие редких видов млекопитающих и рептилий. Здесь обитает несколько видов дельфинов, степная гадюка, белуга, черноморский лосось, морской конек.Орнитологический заповедник Лебяжьи острова
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Помимо высокой популяции птиц на территории заповедника "Лебяжьи острова" отмечается присутствие редких видов млекопитающих и рептилий. Здесь обитает несколько видов дельфинов, степная гадюка, белуга, черноморский лосось, морской конек.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкНа островах заповедника "Лебяжьи острова" обитает более 50 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу.Речная крачка в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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На островах заповедника "Лебяжьи острова" обитает более 50 видов животных и птиц, которые занесены в Красную книгу.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкОрнитологический заповедник "Лебяжьи острова" также славится своим богатым растительным миром.Птицы в природном заповеднике Лебяжьи острова в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Орнитологический заповедник "Лебяжьи острова" также славится своим богатым растительным миром.
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