Военных, не прошедших тест на наркотики, будут лишать пособия

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о лишении пособий военнослужащих, которые не смогли пройти тест на наличие наркотиков в организме и были уволены, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает расширение перечня оснований, при увольнении по которым военным не будет выплачиваться единовременное пособие.

Предлагается не выдавать пособие, если военный не сдал обязательные тесты на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов или если он совершил административное правонарушение, связанное с потреблением наркотиков и психотропных веществ без назначения врача, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ.