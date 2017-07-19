Минпромторг сообщил о разработке правил техосмотра для электромобилей

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минпромторг планирует подготовить регламент прохождения техосмотра для автомобилей с электрическим или гибридным двигателем, об этом газете "Известия" сообщили в пресс-службе ведомства.

"Планируется проанализировать российские и зарубежные стандарты и другие нормативные документы. После этого будут подготовлены предложения по методикам проверки технического состояния. Эти разработки станут основой для создания новых регламентов", — пояснили "Известиям" в пресс-службе Минпромторга.

Также в ведомстве отметили, что технические требования для новых базовых систем электромобилей и гибридных транспортных средств, в том числе высоковольтных цепей, в современных регламентах отсутствуют. При этом системы электромобиля имеют конечную надежность. Следовательно, есть вероятность их отказа, последствия которых во время вождения практически не изучены, но могут привести к аварии.