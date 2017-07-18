Песков рассказал, как Путин угощал членов правительства мороженым

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин угостил мороженым в ходе посещения авиасалона МАКС нескольких человек, а заплатив за него, открыл своеобразную кредитную линию в ларьке с мороженым.

Путин во вторник, посещая авиасалон МАКС в Жуковском, угостил делегацию из членов правительства и руководства промышленных предприятий мороженым. Подойдя к палатке с большим выбором отечественного мороженного, президент остановил свой выбор на вологодском пломбире в стаканчике и расплатился тысячной купюрой.

Продавец начала искать сдачу, но Путин решил угостить всех. "На сдачу дайте им", — кивнул он в сторону сопровождавших его чиновников. Угоститься решили в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Минпромторга Денис Мантуров и министр транспорта Максим Соколов. "Проверьте, хватает ли", – забеспокоился Путин. "Если честно, сбилась со счета", – совсем смутившись, сказала продавец. В этот момент глава "Ростеха" Сергей Чемезов протянул девушке еще пятитысячную купюру.

На просьбу объяснить, вызвана ли внушительная сумма в несколько тысяч рублей, отданная за десерт президентом и главой Ростеха Сергеем Чемезовым, тем, что продавец не назвала цену, или путаницей в номиналах, Песков ответил: "Я же не продавец мороженого".

"Путин заплатил деньги за мороженое, мороженое брали многие на эти деньги, и поели вкусное мороженое. Потом еще, кстати, возвращались к ней, когда были показательные полеты. А кто там с чем разобрался, я, к сожалению, не знаю", — добавил пресс-секретарь президента.

Песков согласился, что президент открыл своеобразную кредитную линию в ларьке. "Можно так сказать", — ответил Песков на соответствующий вопрос.

"И пригласил всех сопровождающих воспользоваться этой кредитной линией, что они и сделали с огромным аппетитом", — добавил пресс-секретарь президента.