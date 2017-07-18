В Химках улицу залило пивом, выпавшим из грузовика

Банки с пивом на дороге в Химках

Банки с пивом на дороге в Химках

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Дорогу в подмосковных Химках усеяли банки пива, выпавшие из открывшихся дверей перевозившего напиток грузовика, рассказали РИА Новости в пресс-службе городского округа Химки.

Местные жители ранее выложили фотографии в социальный сетях, на которых видно, что достаточно большой участок дороги усеян банками пива, дорога частично залита напитком.

"По информации от ГИБДД у грузовика произошло самопроизвольное открытие дверей, вследствие чего товар (пиво) частично высыпался на дорогу. ДТП на данном месте не было, пострадавших нет", — отметили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что дорога была убрана в кратчайшие сроки местной подрядной организацией.