ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Девушка-водитель троллейбуса в Ярославле, в который ударила молния, оперативно предупредила пожар и помогла покинуть салон 15 пассажирам, руководство "Яргорэлектротранса" намерено ее наградить и премировать, сообщила мэрия Ярославля во вторник.

В субботу вечером в центре Ярославля в троллейбус ударила молния. Пассажиры не пострадали, а водитель был госпитализирован.

Во вторник мэрия рассказала подробности инцидента. За рулем троллейбуса была 25-летняя Анна Насырова. Она получила сильный ожог ноги. "Из кабины пошел дым. Ногой вдавила педаль тормоза. Уже наощупь рукой нащупала кнопки открытия дверей… Я выключила троллейбус. В салоне взяли огнетушитель… Только потом я поняла, что у меня что-то с ногой. До этого думала только о технике безопасности. Родители мне сказали, что я родилась в рубашке. Трясет меня до сих пор", — рассказала девушка.

Власти отмечают — такой случай в Ярославле произошел впервые. Троллейбусы и трамваи заземлены, однако удар молнии пришелся на контактную сеть, произошел скачок напряжения и, как следствие, возгорание в кабине водителя.

"Молодая девушка проявила себя по-геройски. Если бы не ее профессионализм, могло произойти возгорание в салоне. Оперативные действия водителя мы расцениваем на все 10 баллов по 10-балльной школе", — прокомментировал директор АО "Яргорэлектротранс" Ильхам Худиев. Отмечается, что руководство планирует наградить и премировать Анну.

Пока что девушка находится на больничном. Троллейбус получил незначительные повреждения и вышел на маршрут на следующий день.