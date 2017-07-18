На дне Москвы-реки нашли боевой арсенал

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Пловцы Росгвардии в ходе тренировки обнаружили оружейный арсенал на дне Москвы-реки при осмотре опор Крылатского моста и прилегающей акватории, сообщает пресс-служба ведомства.

Тренировка водолазов Центра спецназначения "Витязь" Росгвардии прошла 18 июля в акватории Москва-реки. В ходе занятия был отработаны задачи по обследованию дна и сооружений городской транспортной инфраструктуры. Для обеспечения водолазных работ был задействован стоящий на вооружении Росгвардии катер-амфибия Sealegs.

"В ходе осмотра опор Крылатского моста и прилегающей акватории водолазы спецподразделения Росгвардии обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия, различных боеприпасов и предметов, представляющих оперативный интерес для правоохранительных органов. Так, со дна реки ими были извлечены три пистолета, предварительно опознанных как ТТ, Вальтер и Reck Government, а также магазин от автомата Калашникова, пакет с патронами различного калибра, сотовый телефон и автомобильный номер", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для исследования и фиксации обнаруженного арсенала были вызваны сотрудники полиции; предварительная экспертиза показала, что пистолеты являются боевыми.